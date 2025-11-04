Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhân sự tổ chức sự kiện

(VTC News) -

1. Trưởng bộ phận Sự kiện

Số lượng: 01 người

Yêu cầu:

· Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Truyền thông, Báo chí, Marketing, Quản trị sự kiện…

· Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoặc điều phối sự kiện quy mô lớn.

· Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

· Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực cao trong công việc.

Mô tả công việc:

· Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển mảng sự kiện của Báo.

· Lên kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều phối các sự kiện

· Xây dựng tài liệu mời tài trợ, hợp tác

· Quản lý đội ngũ nhân sự, phân công công việc, kiểm soát tiến độ và chất lượng từng chương trình.

· Làm việc, đàm phán với đối tác, nhà tài trợ, khách mời, đơn vị cung ứng dịch vụ.

· Phối hợp với các đơn vị nội bộ để tổ chức sự kiện

· Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của bộ phận và chất lượng của các sự kiện.

Thu nhập:

· Lương cơ bản + lương chức danh với mức lương khởi điểm hấp dẫn, trao đổi khi phỏng vấn.

· Thưởng theo dự án: Thỏa thuận chênh lệch thu - chi theo dự án

· Thù lao kinh doanh, thưởng theo quy định của Báo.

2. Nhân viên tổ chức sự kiện

Số lượng: 02 người

Yêu cầu:

· Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành phù hợp.

· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông, marketing.

· Nhiệt tình, trách nhiệm, làm việc nhóm tốt và sẵn sàng đi công tác.

Mô tả công việc:

· Hỗ trợ lên kế hoạch, chuẩn bị, tổ chức và điều phối các sự kiện do Báo tổ chức hoặc phối hợp thực hiện.

· Hỗ trợ xây dựng tài liệu mời tài trợ, hợp tác

· Liên hệ, làm việc với đối tác, nhà cung cấp, MC, khách mời, ekip kỹ thuật.

· Thực hiện các công việc hậu cần, truyền thông, báo cáo, thanh toán chi phí sau sự kiện.

· Tham gia đóng góp ý tưởng cho các hoạt động sáng tạo, nội dung chương trình.

Thu nhập:

· Lương cơ bản + lương chức danh. Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, trao đổi khi phỏng vấn.

· Thù lao kinh doanh, thưởng theo quy định của Báo.

*Các quyền lợi, phúc lợi khác của người lao động đảm bảo theo Luật Lao động và quy định của cơ quan.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương không quá 6 tháng).

- Đơn xin việc, bản tóm tắt quá trình công tác.

- CCCD, bằng tốt nghiệp, các văn bằng chứng chỉ công chứng.

- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).

- Hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/11/2025.

- Liên hệ nộp hồ sơ: Chị Lan Hương - Phụ trách Phòng Hành chính - Trị sự

- Điện thoại: 024.36321588 hoặc 0916358818

- Email: toasoan@vtcnews.vn hoặc lanhuongtran@vtcnews.vn

- Địa chỉ: 58 Quán Sứ, Cửa Nam, Hà Nội.