Báo Điện tử VTC News tuyển dụng kế toán thanh toán

Vị trí: Kế toán thanh toán (1 người)

Nơi làm việc: Báo Điện tử VTC News, địa chỉ 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội

1. Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán/Kế toán - Kiểm toán.

- Độ tuổi: 25 - 30.

- Thành thạo kỹ năng văn phòng.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm thực hiện các hồ sơ thanh toán nguồn ngân sách.

2. Mô tả công việc chính

- Lập dự toán, thanh toán nguồn ngân sách không thường xuyên, giao dịch tại kho bạc.

- Đối chiếu, kiểm tra chứng từ kế toán.

- Theo dõi các nguồn ngân sách và báo cáo công việc định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

3. Quyền lợi được hưởng

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

- Phép năm: 12 ngày/năm.

- Cơ hội thăng tiến, được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

4. Hồ sơ ứng tuyển (bản mềm hoặc bản cứng):

- Thư xin việc, CV (nêu rõ quá trình học tập, công tác), Sơ yếu lý lịch.

- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

- Lưu ý: Ứng viên chỉ cần nộp bản công chứng Hộ khẩu, CCCD, Giấy khai sinh, Giấy khám sức khỏe (trong 6 tháng) khi có thông báo trúng tuyển.

5. Cách thức và thời hạn nộp hồ sơ

- Thời hạn: Đến hết ngày 5/11/2025.

- Nộp qua Email: vutrang.vtc@gmail.com

- Nộp trực tiếp: Báo Điện tử VTC News, 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.

- Liên hệ: Ms.Trang - 0912172435.

Đơn vị sẽ thông báo cho ứng viên đạt yêu cầu và lên lịch phỏng vấn qua email/điện thoại.