Báo Điện tử VTC News tuyển dụng kế toán thanh toán

Vị trí: Kế toán thanh toán (1 người)
Nơi làm việc: Báo Điện tử VTC News, địa chỉ 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội
1. Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán/Kế toán - Kiểm toán.
- Độ tuổi: 25 - 30.
- Thành thạo kỹ năng văn phòng.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm thực hiện các hồ sơ thanh toán nguồn ngân sách.
2. Mô tả công việc chính
- Lập dự toán, thanh toán nguồn ngân sách không thường xuyên, giao dịch tại kho bạc.
- Đối chiếu, kiểm tra chứng từ kế toán.
- Theo dõi các nguồn ngân sách và báo cáo công việc định kỳ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
3. Quyền lợi được hưởng
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
- Phép năm: 12 ngày/năm.
- Cơ hội thăng tiến, được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
4. Hồ sơ ứng tuyển (bản mềm hoặc bản cứng):
- Thư xin việc, CV (nêu rõ quá trình học tập, công tác), Sơ yếu lý lịch.
- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan.
- Lưu ý: Ứng viên chỉ cần nộp bản công chứng Hộ khẩu, CCCD, Giấy khai sinh, Giấy khám sức khỏe (trong 6 tháng) khi có thông báo trúng tuyển.
5. Cách thức và thời hạn nộp hồ sơ
- Thời hạn: Đến hết ngày 5/11/2025.
- Nộp qua Email: vutrang.vtc@gmail.com
- Nộp trực tiếp: Báo Điện tử VTC News, 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội.
- Liên hệ: Ms.Trang - 0912172435.
Đơn vị sẽ thông báo cho ứng viên đạt yêu cầu và lên lịch phỏng vấn qua email/điện thoại.
