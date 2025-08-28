Bản đồ số 3D hướng dẫn tham quan Triển lãm 80 năm thành tựu Đất nước

(VTC News) -

Đơn vị phát triển nền tảng Digimap cho biết đã hoàn thiện và đưa vào vận hành mô hình bản đồ số 3D phục vụ triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Với diện tích gần 260.000 m2 chia thành nhiều khu vực chuyên đề, triển lãm có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố cùng các ban, Bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp. Trong không gian trưng bày rộng lớn, việc xác định vị trí các khu vực, định vị và tìm đường đi cần sự hỗ trợ của công nghệ để người dân thuận tiện tham quan.

Nền tảng bản đồ số 3D Digimap có thể sử dụng trên các thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại khi tra cứu thông tin, tìm đường đi. (Ảnh: Kỳ Anh)

Khi truy cập vào Digimap, người dùng sẽ thấy giao diện bản đồ tổng quan với hình thức 3D/2D. Các khu vực trưng bày được chia theo màu sắc, với mỗi gian trưng bày đều gắn thông tin giới thiệu cùng hình ảnh thực tế. Ngoài ra, vị trí thang máy, khu cafe, trạm y tế, nhà vệ sinh, vị trí xe bus cũng được hiển thị chi tiết.

Điểm nổi bật của bản đồ 3D là nhiều chi tiết nổi khối, tạo tính trực quan khi thao tác, nhất là trên màn hình cảm ứng. Ở góc nhìn xa, người dùng có thể thấy được tòa nhà triển lãm mang hình ảnh "Thần Kim Quy". Khi phóng to, các khu trưng bày hiển thị theo từng lớp.

Người tham quan có thể tra cứu hướng di chuyển giữa 2 địa điểm, hệ thống nhanh chóng chỉ ra cung đường ngắn nhất. Nền tảng có thêm phiên bản Tiếng Anh, phục vụ khách tham quan quốc tế trong dịp này.

Trần Hải Thành (sinh viên, Hà Nội) cho biết việc sử dụng bản đồ số tiện lợi, giúp dễ dàng tra cứu vị trí từng khu vực và đường đi tới địa điểm khác, thay vì phải cầm tờ bản đồ, chỉ dẫn bằng giấy khó định vị. Tuy nhiên, để đảm bảo kết nối mạng trong thời gian cao điểm đông khách tham quan, người dùng cần linh hoạt sử dụng internet điện thoại hoặc kết nối wifi miễn phí được triển lãm cung cấp.

Khi quét mã QR tại các điểm bản đồ từng khu vực, khách tham quan có thể biết vị trí hiện tại. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Với công nghệ số hóa bản đồ, đơn vị phát triển là Digitran đã có kinh nghiệm trong 2 năm và cung cấp cho nhiều thị trường nước ngoài như Nhật Bản.

Ông Trần Minh Long, Giám đốc Công ty Digitran, chia sẻ: "Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là đưa hành trình tham quan thành một trải nghiệm đáng nhớ: Tìm kiếm nhanh chóng, định hướng chính xác nhưng đồng thời cũng được truyền cảm hứng bởi sự hiện đại và sáng tạo. Qua đó, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp: Công nghệ Việt Nam có thể đồng hành và góp phần tôn vinh lịch sử dân tộc bằng những sản phẩm mang tầm quốc tế".

Thời gian triển khai của nền tảng này cũng được đẩy nhanh tiến độ chỉ trong 1 tháng thay vì nửa năm như thông thường để phục vụ khách tham quan, với đội ngũ nhân sự là các kỹ sư công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Kỳ Anh)

Đơn vị này cũng cho rằng, đây là một mô hình phù hợp cho nhiều không gian công cộng như trung tâm thương mại, tòa nhà, bệnh viện, sân bay, hỗ trợ cho các bảng chỉ dẫn truyền thống.