Bamboo Airways tuổi lên 7: Dũng cảm bay qua mưa bão để đón cầu vồng

(VTC News) -

Bamboo Airways vượt qua bĩ cực

Vừa qua, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Phan Đình Tuệ cho biết, mặc dù đội máy bay của hãng giảm 19% so với năm 2022 do tiến hành tái cấu trúc song doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty tăng 6% so với năm 2022, đạt 12.392,9 tỷ đồng.

Trong đó, tỷ lệ ghế suất tăng lên mức 87%, doanh thu hành khách trung bình tăng 14%, doanh thu phụ trợ tăng 25%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Bamboo Airways năm 2023 đã được đưa về mức dương 236,8 tỷ đồng (so với -19.798,4 tỷ đồng năm 2022).

Tỷ lệ lỗ trên tổng doanh thu thuần đã giảm từ 46% năm 2022 xuống 29% trong năm 2023. Tổng nợ phải trả của Công ty giảm khoảng 2.000 tỷ đồng trong năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways không còn nợ tiền thuê máy bay.

"Về cơ bản, Bamboo Airways đã hoàn tất giai đoạn tái cấu trúc đội máy bay. Hiện công ty đang tập trung khai thác đội tàu bay đơn dòng (Single- Fleet), với 08 máy bay thân hẹp A320/A321", ông Tuệ thông tin.

Bamboo Airways hoàn tất tái cơ cấu.

Nhìn lại những gì mà Bamboo Airways đã làm để vượt qua cơn “bĩ cực”, có thể thấy hiện nay, dù đội bay đã giảm xuống con số khá khiêm tốn với 8 chiếc và chỉ còn 7,4% thị phần hàng không nội địa. Nhưng với Bamboo Airways, đây không phải là những con số tiêu cực sau khi Hãng cho biết hoàn tất quá trình tái cấu trúc “sâu rộng và toàn diện bậc nhất ngành hàng không Việt Nam”.

Tính tới mùa hè 2024, Bamboo Airways đã cơ bản hoàn thành tái cấu trúc đội máy bay, tập trung phát triển theo định hướng khai thác đơn dòng tàu bay, với 8 tàu Airbus A321/A320.

Đại diện Bamboo Airways cho biết hãng sẽ thuê thêm 1 tàu trong quý IV/2024. Thậm chí vẫn có thể đón thêm tàu để tăng lên quy mô 12 tàu (thêm 4 tàu so với hiện tại) vào cuối năm 2024 và 18 tàu vào năm 2025 nếu thị trường máy bay cho phép.

Nếu như trước đây, Bamboo Airways sở hữu đội bay đa chủng loại, đa dạng tầm bay, hướng đến mạng bay phủ sóng rộng rãi liên vùng, liên châu lục thì nay, hãng tập trung khai thác một dòng tàu bay thân hẹp, dễ dàng kết nối đến các sân bay nội địa, kể cả các sân bay nhỏ sau khi đã được nâng cấp (ví dụ sân bay Côn Đảo).

Dòng máy bay này cũng cho phép Bamboo Airways khai thác hiệu quả các đường bay quốc tế trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á…mà hiện hãng đang khai thác theo hình thức bay thuê chuyến du lịch.

Bamboo Airways cho thấy nỗ lực tối ưu hiệu quả thương mại trên toàn mạng bay, nâng cấp chính sách chăm sóc khách hàng, hỗ trợ các đối tác, đại lý trong và ngoài nước. Nhờ đó, hãng ghi nhận doanh thu tăng trưởng, tỷ lệ lỗ, nợ giảm đáng kể, ghế suất tăng, sạch nợ thuê máy bay…

Đây là cơ sở để CEO Bamboo Airways Lương Hoài Nam khẳng định hãng đã cơ bản hoàn tất quá trình tái cấu trúc và hướng tới mục tiêu giảm lỗ mạnh mẽ trong năm 2024, hòa vốn từ năm 2025, có lãi ở các năm tiếp theo và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong vòng 3 năm tới.

Cầu vồng nào cho Bamboo Airways?

Mới đây, Bamboo Airways được tổ chức xếp hạng hàng không quốc tế Skytrax đánh giá trong Top 5 hãng bay khu vực tốt nhất châu Á.

Ở trong nước, Bamboo Airways vẫn nằm trong Top đầu về tỷ lệ bay đúng giờ. Chất lượng dịch vụ của Hãng được khách hàng yêu thích, khen ngợi. Rõ ràng, Bamboo Airawys có được các điều kiện cần và đủ để hồi phục và phát triển ổn định trong dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn lực chất lượng từ các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

“Bamboo Airways giờ đây không còn ở trong ánh hào quang cũ, sẵn sàng chấp nhận thực tại, dũng cảm bay qua những cơn mưa bão để hướng về tương lai.

Với niềm tin “sẽ luôn có cầu vồng sau cơn mưa”, ở tuổi lên 6, Bamboo Airways đang nỗ lực phục hồi các đường bay trong nước và quốc tế, bảo toàn thương hiệu hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao, dịch vụ tận tâm, hiếu khách, chất lượng…”, đại diện Bamboo Airways nói.

Nhiều người kỳ vọng vào sự phục hồi của Bamboo Airways trên thị trường.

Ngoài những nội tại được cho là ổn định trong giai đoạn này, Bamboo Airways nhìn nhận, trong bối cảnh của thị trường hàng không hiện nay, hãng sẽ có thể tận dụng phát huy hết khả năng, hướng tới việc lấy lại vị thế của mình.

Báo cáo mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, thị trường hàng không toàn cầu đã phục hồi hoàn toàn, và có tăng trưởng nhẹ (3%) so với cùng kỳ năm trước dịch COVID-19. Thị trường nội địa cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng thị trường hành khách ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2023. Tổng thị trường hàng hóa ước đạt 599 nghìn tấn, tăng 22% so với cùng kỳ 2023.

Cùng với những tín hiệu khả quan về lưu lượng hành khách, việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng hàng không đang tạo động lực quan trọng thúc đẩy ngành hàng không Việt Nam tăng tốc phát triển, mở ra nhiều tiềm năng trở thành hub hàng không của khu vực Đông Nam Á.

Hiện Việt Nam có 22 cảng hàng không đang khai thác thương mại. Theo “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” vừa được Chính phủ ban hành, dự kiến giai đoạn 2021 – 2025 sẽ hoàn thành công tác lập quy hoạch 30 cảng hàng không, trong đó có 14 cảng hàng không quốc tế.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong giai đoạn tới, Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các hãng hàng không thực hiện các giải pháp để tải cung ứng 2024 không thấp hơn so 2023, như tối ưu hóa thời gian khai thác máy bay trong ngày, giảm thời gian quay đầu máy bay, tăng cường các chuyến bay sau 22h...

Đây là những yếu tố hết sức quan trọng để các hãng hàng không nội địa xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn, đón đầu sự tăng trưởng của thị trường hàng không nội địa và quốc tế.

Còn với riêng Bamboo Airways, với những yếu tố được cho là thiên thời, địa lợi kể trên, năm 2024, hãng này dự kiến tổng doanh thu đạt 4.857 tỷ đồng và lỗ giảm về mức 1.387 tỷ đồng.

"Để đảm bảo nhu cầu khai thác, Bamboo Airways cần được cung cấp bổ sung khoảng 1.690 tỷ đồng vốn trong 7 tháng cuối năm 2024, thông qua các giải pháp huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư trong và ngoài nước theo quy định pháp luật", ông Phan Đình Tuệ nói.

Trong khi đó, ông Lương Hoài Nam, Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết, công ty đặt mục tiêu 2024 sẽ là năm cuối cùng kinh doanh bị lỗ. Từ năm 2025 sẽ hòa vốn và tiến đến có lãi trong các năm tiếp theo. Trong vòng 3 năm đưa công ty lên giao dịch trên sàn chứng khoán.

Nhiều người kỳ vọng, với việc đã vượt qua giai đoạn được cho là khó khất từ khi thành lập, ở tuổi lên 6 hãng hàng không Bamboo Airways sẽ trở lại với thị trường một cách mạnh mẽ. Với những nỗ lực đã kể trên, nhiều người tin rằng Bamboo Airways đã “qua cơn bĩ cực, sẽ tới hồi thái lai”, giúp thị trường hàng không phong phú, đa dạng hơn.