(VTC News) -

Đặc điểm của lá mùi tàu

Lá mùi tàu là loại rau gia vị phổ biến nhưng không phải ai cũng nắm được những đặc điểm của nó. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân chỉ ra đặc điểm của cây mùi tàu như sau:

Lá mùi tàu còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như ngò gai, mùi gai, ngò tây.

Rau ngò gai thuộc loại cây có tuổi thọ, mọc đứng.

Có độ cao trung bình khoảng từ 15 đến 25cm.

Lá rau có hình mác và thuôn dài. Dọc 2 bên mép lá có nhiều gai.

Hoa của lá mùi tàu có màu trắng lục.

Quả có hình dạng gần giống hình cầu, hơi dẹt và có chứa nhiều hạt bên trong để làm giống. Thông thường, khi già quả của cây sẽ tự rụng và phát tán mọc hoang.

Toàn thân của lá mùi tàu có mùi thơm của tinh dầu.

Rau ngò gai có tính ấm, mùi thơi, vị hơi đắng.

Lá mùi tàu thường mọc ở những nơi hoang dại. Vùng nhiệt đới cũng như cận nhiệt đới ở châu Mỹ được cho là nơi bắt nguồn của cây ngò gai. Ở nhiều nơi lá mùi tàu còn được trồng như một loại rau để kinh doanh.

Ở Việt Nam, loại cây này mọc hoang ở khắp mọi nơi, phổ biến ở nơi đất ẩm, mát; đặc biệt là vùng đồi núi. Được trồng nhiều nhất là ở các vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc.

Mùi tàu là loại rau gia vị tốt cho sức khoẻ.

Các bài thuốc chữa bệnh từ lá mùi tàu

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Hoàng Lâm Quyền - Hội Đông y Thành phố Hà Nội chỉ ra các bài thuốc chữa bệnh từ lá mùi tàu như sau:

Bài 1: Hỗ trợ điều trị đầy bụng, khó tiêu

Nguyên liệu: mùi tàu 10g, sơn tra 8g, chỉ thực 6g, chích cam thảo 4g.

Cách thực hiện: Rửa sạch nguyên liệu, cho vào nồi, đổ nước, đun sôi 10 - 20 phút sao cho còn khoảng 150ml, lọc lấy nước. Uống khi còn ấm, 1 - 2 lần/ngày.

Bài 2: Chữa cảm lạnh, ho có đờm

Nguyên liệu: mùi tàu 12g, lá tía tô 15g, cát cánh 12g, chích cam thảo 4g

Thực hiện: rửa sạch, đổ ngập nguyên liệu, đun còn khoảng 200ml, lấy nước uống.

Bài 3: Hỗ trợ giảm mụn nhọt

Nguyên liệu: Lấy 30g lá mùi tàu tươi.

Thực hiện: rửa sạch trong nước muối, dã nát, lấy nước hoặc đắp lên chỗ mụn nhọt, ngày 2 lần để hỗ trợ giảm viêm.

Bài 4: Hỗ trợ giảm đau khớp gối (thể phong thấp)

Nguyên liệu: cây mùi tàu khô hoặc tươi đều được (cả cây gồm thân, rễ, lá) 100g.

Thực hiện: lấy cây giã nát, rang nóng với muối, bọc với tấm vải đắp lên chỗ khớp đau, ngày 1-2 lần.

Lưu ý: đối với trường hợp khớp gối bị sưng, nóng, đỏ đau thì không nên dùng, vì dùng không đúng thể bệnh sẽ khiến tình trạng viêm càng thêm nặng.

Bài 5: Hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm chuột rút

Nguyên liệu: mùi tàu khô 10g-12g

Thực hiện: đun hãm như trà để uống hàng ngày.

Lưu ý: không nên uống lâu, nên uống tầm 1 tuần nghỉ một thời gian rồi hãy uống tiếp.

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng lá mùi tàu

Có thể thấy, lá mùi tàu không chỉ là loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, mà còn là vị thuốc tốt được dùng để điều trị rất nhiều loại bệnh. Tuy nhiên, để tránh trường hợp xảy ra những tác dụng không mong muốn khi sử dụng, bạn cần phải lưu ý những điều sau:

Phụ nữ đang mang thai, người bị bệnh gan, hen phế quản hoặc viêm phổi tắc nghẽn mạn tính nên hạn chế sử dụng rau mùi gai.

Người đau dạ dày không nên ăn lá tươi.

Những người đang bị hen phế quản hoặc viêm phổi tắc nghẽn mạn tính cũng hạn chế dùng rau mùi tàu.

Với những người có cơ địa da mỏng thì có thể gặp phải tình trạng kích ứng nếu dùng lá ngò gai trực tiếp trên da.

Không nên ăn cùng với thịt lợn bởi có thể dẫn đến tình trạng khó tiêu, đầy bụng.

Không nên ăn kèm với nội tạng của động vật bởi khi kết hợp thực phẩm này với ngò ngai có thể sinh ra ion đồng và sắt, làm giảm đi dưỡng chất có trong thức ăn, đồng thời nguy hiểm hơn có thẻ gây ra ngộ độc.