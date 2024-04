Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

(VTC News) -

Ngày 25/4, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Duy Thành do vi phạm pháp luật, bị bắt tạm giam.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, tại kỳ họp diễn ra ngày 25/4, 100% đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc có mặt đã biểu quyết chấp thuận cho ông Đinh Ngọc Khoa thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh do chuyển công tác.

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũng bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và ông Phạm Hoàng Anh.

Trước đó, chiều 8/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CQĐT Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Căn cứ lời khai của các bị can, CQĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can. Trong đó, bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, cùng bị bắt và khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tội "Nhận hối lộ".

Qua điều tra ban đầu, C03 xác định, ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) để tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Phạm Hoàng Anh là lãnh đạo thứ ba của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan Hậu "Pháo".