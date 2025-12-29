Bắc Ninh xử lý hơn 143.000 lượt vi phạm giao thông, thu 251 tỷ đồng năm 2025

(VTC News) -

Năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 143.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 251 tỷ đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là nồng độ cồn với hơn 39.600 trường hợp và vi phạm tốc độ gần 55.900 trường hợp.

Xe tô tô lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau sáp nhập, nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức và nhân dân gia tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường trọng điểm như cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 37, cùng các tuyến tỉnh lộ và trục kết nối khu công nghiệp thường xuyên trong tình trạng mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Áp lực này thể hiện rõ tại các khu công nghiệp Vân Trung, Đình Trám, Quang Châu, Yên Phong I và Yên Phong II, nơi tập trung đông công nhân, lao động. Vào các khung giờ cao điểm công nhân vào ca, tan ca, lưu lượng xe tăng đột biến, nguy cơ tai nạn giao thông luôn ở mức cao nếu không được tổ chức, điều tiết hợp lý.

Cùng với đó, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại một số địa bàn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là tình trạng thanh, thiếu niên và công nhân tụ tập thành nhóm, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng; tình trạng sử dụng rượu bia trước khi lái xe vẫn còn xảy ra.

Tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng vẫn thường xuyên xảy ra tại các tuyến phố trung tâm.

Trước thực tế này, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Công tác xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát giao thông tiếp tục phát huy hiệu quả, với gần 8.000 trường hợp bị xử phạt “nguội”.

Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát được triển khai liên tục, tập trung xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, tụ tập gây rối trật tự an toàn giao thông và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Riêng các tổ công tác phòng, chống đua xe, lạng lách, đánh võng, chỉ trong 6 tháng cuối năm đã phát hiện, xử lý gần 14.200 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 68,2 tỷ đồng; đồng thời khởi tố hơn 30 vụ án với trên 300 bị can".

Mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong năm 2025 giảm trên cả ba tiêu chí, song số người chết và bị thương vẫn ở mức cao. Tỉnh xác định trong năm 2026 sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường tuần tra, tuyên truyền, đồng thời đầu tư cải thiện hạ tầng, hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” bền vững.