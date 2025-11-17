Bắc Ninh: Ấm tình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(VTC News) -

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), các thôn trên địa bàn xã Tam Giang đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Ông Nguyễn Quang Sâm - Chủ tịch UBND xã Tam Giang - trao tặng Giấy khen cho các gia đình văn hoá tiêu biểu tại thôn Đoài.

Tại các thôn, chương trình Ngày hội có các chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc, sôi nổi do chính bà con Nhân dân địa phương biểu diễn tạo không khí đầm ấm, gắn kết.

Chính quyền và người dân xã Tam Giang đã ôn lại truyền thống 95 Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả vận động Nhân dân thực hiện chủ trương mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nổi bật của địa phương; kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đánh giá khái quát những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện, phương hướng trọng tâm trong năm tới.

Ông Nguyễn Bảo Đại, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang, tặng quà cho người dân thôn Đồng Nhân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, UBND xã Tam Giang trao Giấy khen cho 04 thôn văn hóa tiêu biểu là: Yên Vỹ, Yên Tân, Đoài, Như Nguyệt và 50 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Giang cũng đã tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm động viên, hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với người dân vùng ngập lụt vừa qua, 100% hộ dân của 02 thôn Diên Lộc và Đồng Nhân được nhận quà từ Ủy ban MTTQ xã.

Đây là 02 thôn vừa trải qua trận ngập lụt do mưa bão gây thiệt hại lớn về tài sản và đời sống của người dân. Trong đó: Thôn Đồng Nhân mỗi hộ được nhận 1 bộ chăn màn và 900 nghìn đồng tiền mặt; thôn Diên Lộc 100% số hộ được nhận 900 nghìn đồng/hộ và 50% số hộ được nhận thêm quà hiện vật là bộ chăn màn.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND xã Tam Giang, tặng Giấy khen cho các gia đình văn hoá tiêu biểu thôn Vọng Nguyệt.

Với những thành tích nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ nhau, khu dân cư thôn Đoài vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen.

Cũng trong dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho cán bộ và người dân thôn Đoài phần quà trị giá 20 triệu đồng và tặng 03 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. UB MTTQ Việt Nam xã Tam Giang cũng tặng quà cho 06 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn tại ngày Hội.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Tam Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của cấp ủy chi bộ, ban công tác Mặt trận và Nhân dân các thôn trong năm qua.

Lãnh đạo xã Tam Giang mong muốn cấp ủy chi bộ, chính quyền, ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể và người dân các thôn trong xã tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 95 năm qua, truyền thống cách mạng của quê hương Tam Giang anh hùng, để xây dựng địa phương ngày càng đổi mới, đạt được nhiều kết quả cao hơn trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tam Giang năm 2025 trở thành sự kiện lớn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tin và tinh thần đoàn kết trong Nhân dân. Việc biểu dương các mô hình, tập thể, hộ gia đình tiêu biểu cùng hoạt động trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

Với tinh thần đoàn kết, sự chung sức của người dân và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, xã Tam Giang tiếp tục vững bước trong hành trình xây dựng cộng đồng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.