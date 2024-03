Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón nắng nóng gay gắt

(VTC News) -

Sau đợt mưa rào và dông, Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (29/3), Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C.

Ngày 30-31/3, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Tây Nguyên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngoài ra, ngày 30/3, Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Nắng nóng ở Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Từ 31/3 đến 5/4, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có thể xảy ra một đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Ngày 1-4/4, nắng nóng và nắng nóng gay gắt khả năng xảy ra ở Đông Bắc Bộ.

Năm 2024, cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng có thể nhiều và gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Cao điểm nắng nóng tại Tây Bắc Bộ rơi vào tháng 5, tháng 6; Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế tập trung vào tháng 6 và tháng 7.

Đà Nẵng đến Khánh Hòa, cao điểm nắng nóng được dự báo xuất hiện vào tháng 7. Nam Bộ đang trải qua tháng nắng nóng cao điểm, dự báo còn kéo dài sang tháng 4.