Bà Sushila Karki được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời của Nepal

(VTC News) -

Bà Sushila Karki tuyên thệ. (Nguồn: Nepal TV/News24 Online)

Theo Reuters, bà Sushila Karki, cựu Chánh án, sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Nepal. Theo cập nhật của India TV, bà tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời vào cuối ngày 12/9 (giờ địa phương), với nhiều bộ trưởng nội các, bao gồm ông Kulman Ghising và ông Sudan Gurung, những người cũng từng được coi là ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng.

Việc bà Karki trở thành Thủ tướng lâm thời diễn ra sau khi các cuộc biểu tình chống tham nhũng bạo lực tại Nepal buộc Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải từ chức. Văn phòng Tổng thống Ramchandra Paudel công bố việc bổ nhiệm bà Karki sau các cuộc đàm phán giữa ông Paudel, Tổng tư lệnh quân đội Ashok Raj Sigdel và những người biểu tình.

Cuộc bạo loạn tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại quốc gia này khiến 51 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương, trong khi cảnh sát nỗ lực kiểm soát đám đông. Cuộc biểu tình bạo lực bùng phát sau lệnh cấm mạng xã hội.

Tổng thống Nepal dự kiến ​​sẽ sớm đưa ra quyết định giải tán quốc hội. Người đứng đầu tất cả các lực lượng an ninh đã được triệu tập.

Bà Sushila Karki.

An ninh cũng được thắt chặt tại tư dinh của bà Sushila Karki. Ngoài ra, quân đội thiết lập một hàng rào an ninh tại Singha Durbar, nơi tòa nhà Bộ Nội vụ sẽ đặt văn phòng chính thức của bà Karki.

Bà Karki bắt đầu sự nghiệp luật sư của mình vào năm 1979 tại Biratnagar và liên tục thăng tiến, trở thành thẩm phán Tòa án Tối cao vào năm 2009. Năm 2016, bà làm nên lịch sử khi trở thành nữ Chánh án đầu tiên của Nepal, một cột mốc trùng với thời điểm những người phụ nữ nắm giữ ba chức vụ cao nhất của đất nước này: tổng thống, chủ tịch quốc hội, chánh án. Và hiện là thủ tướng.

Bà được công nhận vì lập trường kiên quyết chống tham nhũng, đáng chú ý nhất là việc ra lệnh kết án và bỏ tù Bộ trưởng đương nhiệm khi đó là Jaya Prakash Gupta về tội tham nhũng.

Bà Karki có bằng Thạc sĩ khoa học chính trị của Đại học Banaras Hindu ở Varanasi, hoàn thành năm 1975, và bằng Cử nhân luật của Đại học Tribhuvan, Nepal, nhận được năm 1978.

Năm 2017, bà phải đối mặt với một động thái luận tội do liên minh cầm quyền đệ trình, cáo buộc bà thiên vị và lạm quyền trong các vấn đề như bổ nhiệm cảnh sát trưởng. Bất chấp những thách thức chính trị này, bà vẫn giữ được danh tiếng là một thẩm phán độc lập và có tư tưởng cải cách.