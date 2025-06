Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời Sacombank

(VTC News) -

Ngày 18/6, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi tham gia các hoạt động đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank. Bà Diễm từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm chia tay Ngân hàng Sacombank. (Ảnh: Đại Việt)

HĐQT Sacombank cũng thống nhất trình đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm.

HĐQT Sacombank cũng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT khen thưởng cho bà Nguyễn Đức Thạch Diễm về những đóng góp của bà trong quá trình kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Sacombank.

Trước đó, ngày 21/5, mạng xã hội lan truyền bức thư của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm gửi đến toàn thể cán bộ nhân viên. Bức thư có tiêu đề “Như một lời chia tay”.

Trong thư, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm cho biết: “Tôi tạm biệt cương vị Tổng Giám đốc – người cầm lái trực tiếp con thuyền điều hành để chuyên tâm cùng Quý vị thành viên Hội đồng quản trị hoạch định hướng đi mới cho Sacombank: An toàn – Hiệu quả - Bền vững trong thời kỳ hậu tái cơ cấu”.

“Từ nay, tôi sẽ không còn ngồi bên cạnh các bạn trong những buổi giao ban, họp hành, hội thảo căng thẳng, không cùng cười vang trong những lần giao lưu ấm áp, không còn trực tiếp tháo gỡ những khó khăn cùng anh chị em tuyến đầu. Nhưng tôi sẽ luôn dõi theo, đồng hành và mang theo tất cả những ký ức đẹp nhất trong gần 8 năm qua – một phần không thể thiếu trong hành trình 33 năm hình thành và phát triển của Sacombank”.

Bà Diễm bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2002. Bà Diễm đã từng đảm nhiệm các công việc thuộc lĩnh vực kế toán, tín dụng, dịch vụ khách hàng, khách hàng doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát nội bộ, xử lý nợ và đã có 11 năm ở vai trò quản lý, điều hành tại Phòng giao dịch, Phòng nghiệp vụ Chi nhánh, Văn phòng Khu vực TP.HCM, toàn Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên cũng như toàn hệ thống Sacombank.

Bà Diễm là người trực tiếp điều hành quá trình tái cơ cấu Sacombank kể từ năm 2017, thời điểm ngân hàng gặp nhiều thách thức sau sáp nhập Southern Bank. Trong giai đoạn này, Sacombank tập trung xử lý nợ xấu, củng cố hệ thống và từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh.

Việc viết tâm thư của bà Diễm được đưa ra trước thời điểm diễn ra thương vụ đấu giá cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê tại Sacombank, thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường.

Năm 2024, Sacombank lãi trước thuế hơn 12.700 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước và vượt 20% kế hoạch đề ra. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Sacombank đạt 748.094 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12%, tiền gửi khách hàng tăng 11%. Tổng nợ xấu tính đến 31/12/2024 của Sacombank là gần 13.000 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng nhẹ từ mức 2,28% đầu năm lên 2,4% tính đến cuối năm 2024.

Lợi nhuận giữ lại sau trích lập các quỹ đến cuối năm 2023 của Sacombank đã ở mức 18.387 tỷ đồng, gần bằng vốn điều lệ. Vấn đề chia cổ tức do đó luôn là mối quan tâm lớn của các cổ đông ngân hàng này tại mỗi kỳ đại hội cổ đông, khi nhìn vào con số lợi nhuận giữ lại ngày càng lớn.

Các lãnh đạo cấp cao ngân hàng này đã nhiều lần chia sẻ, các thủ tục cần thiết đã được Sacombank đệ trình Ngân hàng Nhà nước, ngay sau khi được phê duyệt sẽ tiến hành chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, Sacombank tiếp tục không có kế hoạch chia cổ tức cho các cổ đông.

Chủ tịch HĐQT Sacombank Dương Công Minh cho biết, Sacombank đã từng trình Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông, song vẫn chưa được chấp thuận, do ngân hàng đang giai đoạn tái cơ cấu. Tuy nhiên, theo ông Minh "gạo không ăn, còn có đó".

Sacombank đã xử lý nợ xấu cơ bản các tồn đọng trong Đề án tái cơ cấu và còn lại khoản duy nhất là phần cổ phiếu của ông Trầm Bê.