Nhà dân ở Đồng Tháp bốc cháy trong đêm, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

(VTC News) -

UBND phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an phường này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên địa bàn khiến 2 trẻ nhỏ tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 4/1/2026, căn nhà số 51, đường Nguyễn Văn Lộc, khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây xảy ra hỏa hoạn. Căn nhà này được anh T.T. Đ. (37 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc) thuê để ở và buôn bán nông sản.

Anh Đ. sống cùng vợ và hai con nhỏ là cháu T.A.T. (9 tuổi) và T.A.Th. (8 tuổi). Hằng ngày, vợ chồng anh Đ. đến chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) lấy nông sản về chợ Cai Lậy buôn bán, hai cháu nhỏ ở nhà không có người trông coi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Văn B. (60 tuổi, hàng xóm) phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà bên cạnh nên lập tức tri hô, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Phước Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân phá cửa căn nhà (do cửa bị khóa bên trong) để dập lửa và tổ chức cứu nạn. Lực lượng chức năng phát hiện cháu T.A.Th. nằm bất tỉnh gần lối thoát hiểm phía sau, cháu còn lại nằm bất động trong phòng ngủ.

Bên trong căn nhà bị cháy khiến 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Cả hai cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Sau đó, Công an phường Mỹ Phước Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và VKSND khu vực 4, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác.