Bà ngoại U80 quyến rũ chia sẻ bí quyết giữ mãi vẻ tươi trẻ

Không ít người ngỡ ngàng khi biết rằng người phụ nữ trẻ trung với mái tóc bồng bềnh và làn da sáng mịn ấy đã hơn 72 tuổi. Bà Lorraine Cassar (sống tại Melbourne, Australia), thường xuyên bị nhầm là chị của con gái mình, một lời khen mà nhiều phụ nữ mơ ước.

Lorraine chia sẻ, bí quyết giúp bà giữ được vẻ ngoài rạng rỡ suốt nhiều năm không nằm ở những liệu trình đắt đỏ hay quy trình dưỡng da phức tạp, mà ở những thói quen rất giản dị: “Tôi chỉ dùng kem chống nắng cho da mặt, một loại kem dưỡng ẩm cơ bản mua ở hiệu thuốc và không làm mọi thứ trở nên cầu kỳ".

Lorraine Cassar duy trì chế độ ăn lành mạnh với nhiều trái cây và rau củ. (Ảnh: Jam Press)

Theo bà, việc duy trì chế độ ăn lành mạnh với nhiều trái cây và rau củ, kết hợp uống đủ nước và ngủ đủ giấc, chính là nền tảng quan trọng nhất để giữ gìn thanh xuân. Lorraine cũng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ một yếu tố khác mà bà tin là góp phần giúp mình trẻ lâu, đó là bà đã không quan hệ tình dục suốt 20 năm.

“Có thể điều đó nghe lạ, nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm, ít căng thẳng hơn và điều đó giúp tôi giữ được năng lượng tích cực", bà nói thêm. Dù thường xuyên nhận được lời khen, Lorraine khẳng định bà không quá bận tâm tới điều đó. “Tôi không thích trở thành trung tâm của sự chú ý, dù ai cũng nói tôi trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều".

Con gái của Lorraine là Sherree, 55 tuổi, cho biết: “Mới hôm qua, một người phục vụ nói rằng hai mẹ con trông như chị em. Tôi vừa buồn cười vừa thấy vui cho mẹ, dù khoảng cách tuổi giữa chúng tôi là 18 năm".

Lorraine Cassar thường bị nhầm là chị của con gái. (Ảnh: Jam Press)

Không chỉ khiến con gái tự hào, Lorraine còn là niềm cảm hứng lớn cho cháu gái Paris, 26 tuổi. Cô chia sẻ: “Mỗi khi tôi giới thiệu bà với bạn bè hoặc đồng nghiệp, họ đều sửng sốt khi biết tuổi thật của bà. Có người còn tưởng bà là mẹ tôi. Bà không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung mà còn có tinh thần rất trẻ. Bà nói chuyện nhanh nhạy, vui tính và luôn tỏa ra năng lượng tích cực".

Paris nói thêm rằng, bí quyết thật sự của bà mình có lẽ không chỉ nằm ở việc chăm sóc da hay ăn uống điều độ, mà còn ở thái độ sống tích cực, lòng nhân hậu và sự tự tin. “Bà tôi không chỉ đẹp mà còn toát lên vẻ rạng rỡ từ bên trong. Bà là tấm gương lớn trong cuộc đời tôi. Tôi biết ơn vì được lớn lên trong một gia đình do bà dìu dắt, nơi phụ nữ luôn mạnh mẽ, duyên dáng và biết yêu thương", cháu gái chia sẻ.

Lorraine cùng con gái (trái) và cháu gái (phải). (Ảnh: Jam Press)

Câu chuyện của Lorraine Cassar minh chứng rằng sắc đẹp và sự trẻ trung không chỉ đến từ mỹ phẩm hay phẫu thuật thẩm mỹ, mà còn từ cách ta chăm sóc bản thân và sống vui vẻ mỗi ngày. Ở tuổi 72, Lorraine vẫn tự tin sải bước như một phụ nữ ngũ tuần và có lẽ, chính sự tự nhiên cùng tinh thần tích cực ấy mới là “liều thuốc trường xuân” mà ai cũng mong tìm thấy.