Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh

Trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Tiểu Long Nữ được mô tả là mỹ nhân với vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt vời nhưng thần sắc lạnh lùng, thanh khiết như băng tuyết.

Trong số những nghệ sĩ từng thể hiện vai Tiểu Long Nữ trên màn ảnh, Lý Nhược Đồng vẫn được xem là gần nhất với nguyên mẫu, cho đến bây giờ vẫn được coi là "Tiểu Long Nữ kinh điển". Nữ diễn viên cùng Cổ Thiên Lạc tạo nên cặp đôi huyền thoại của màn ảnh.

Sau thành công này, Lý Nhược Đồng tiếp tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm như Thiên long bát bộ, Dương môn nữ tướng, Trần tình lệnh...

Nhan sắc gây thương nhớ của nàng Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng đóng.

Giống như Tiểu Long Nữ, Lý Nhược Đồng quyết "cả đời chỉ yêu một người" nhưng lại không thể gặp được Dương Quá của đời mình. Chuyện tình cảm của nữ diễn viên sinh năm 1966 gặp khá nhiều sóng gió kể từ khi rơi vào lưới tình của đại gia Quách Ứng Tuyền năm 1998.

Đại gia này hơn cô 20 tuổi và từng đổ vỡ hôn nhân, có con riêng. Lý Nhược Đồng si tình đến mức sẵn sàng chấp nhận rời khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp theo mong muốn của Quách Ứng Tuyền. Khi đại gia này phá sản, nợ nần chồng chất, nữ diễn viên vẫn chọn gắn bó và cùng ông trả nợ.

Thế nhưng sau 10 năm bên nhau, Quách Ứng Tuyền dội cho Lý Nhược Đồng một gáo nước lạnh khi yêu cầu chia tay vì tính cách không hợp.

Chuyện tình tan vỡ khiến Lý Nhược Đồng đau khổ và dần trở nên lãnh cảm với tình yêu. Lý Nhược Đồng từng thông báo giải nghệ ra nước ngoài sinh sống cùng bạn trai. Sau chuyện tình đổ vỡ, cô trở về Hong Kong, xây dựng lại sự nghiệp trong làng giải trí từ năm 2013. Từ đó đến nay, người đẹp chọn cuộc sống độc thân quyến rũ.

Ngoài các hoạt động showbiz, nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, từ thể chất đến tinh thần. Không chỉ tập gym để cơ thể khoẻ mạnh, Lý Nhược Đồng còn chú trọng khâu dưỡng da. Vì vậy ở tuổi 59, cô vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện với vẻ ngoài "lão hoá ngược".

Người đẹp không tuổi sở hữu làn da căng mọng, vóc dáng không chút mỡ thừa.

Không chỉ tỏa sáng ở vai trò diễn viên, Lý Nhược Đồng còn trở thành ngôi sao trên mạng xã hội, livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Nữ diễn viên chia sẻ các video về cuộc sống thường ngày, về sở thích chụp ảnh hóa thân thành các mỹ nhân cổ trang hay đam mê tập gym, lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người.

Ở tuổi U60, Lý Nhược Đồng chưa kết hôn hay sinh con mà nhận cháu gái là con nuôi. Không nóng vội với chuyện lập gia đình, Lý Nhược Đồng cho hay, cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại, được làm những gì bản thân yêu thích.

Nhan sắc rực rỡ của Lý Nhược Đồng ở tuổi 59.

Nữ diễn viên từng tâm sự, trước khi trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, yêu cuộc sống, cô từng trải qua nhiều biến cố. Lý Nhược Đồng từng muốn tự vẫn ở tuổi 42 vì thất tình, mất người thân, mất niềm tin vào cuộc sống nhưng ở tuổi U60, cô thấy bản thân dồi dào sức mạnh và năng lượng.

Hiện tại, cô không dành thời gian nghĩ về những chuyện không vui trong quá khứ. Thay vào đó, Lý Nhược Đồng tái sinh nhờ tập luyện, hoạt động sôi nổi ở các lĩnh vực phim ảnh, thời trang. Những năm gần đây, cô liên tục được mời quảng bá cho các thương hiệu, trình diễn thời trang, làm người mẫu...