Bà chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa là ai?

(VTC News) -

Bà Phan Thị Mai (còn được biết đến với biệt danh Mailisa) là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên.

Chồng bà Mailisa là ông Hoàng Kim Khánh, cũng được biết là đại gia sở hữu dàn siêu xe “khủng”. Cuộc sống giàu có của gia đình nữ doanh nhân luôn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Trên webisite của Thẩm mỹ Mailisa, bà Phan Thị Mai được giới thiệu là có xuất thân trong 1 gia đình nghèo, làm nông tại tỉnh Hà Tĩnh. Bà Phan Thị Mai bắt đầu hành trình lập nghiệp tại TP.HCM, với công việc ban đầu là công nhân giày da, sau đó là giúp việc và phụ quán lẩu dê, với mức lương tích cóp được là 900.000 đồng sau 3 tháng.

Từ ý tưởng kinh doanh nhỏ sau khi quan sát giá hột vịt lộn, bà Mai đã dùng số vốn đó để mở quán hột vịt lộn vỉa hè và kinh doanh thêm ốc, bắp nướng. Nhờ sự siêng năng, chú trọng chất lượng món ăn và phong cách phục vụ sạch sẽ, quán ngày càng đông khách.

Bà chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Sau sự cố bị tịch thu hàng do lấn chiếm vỉa hè, bà Mai quyết định chuyển hướng. Bà kết hợp bán hàng ăn đêm và học nghề làm tóc vào ban ngày. Với sự cần cù và con mắt thẩm mỹ tốt, bà nhanh chóng trở thành thợ chính chỉ sau 6 tháng, rồi tự mở tiệm tóc riêng.

Mặc dù gặp khó khăn ban đầu về vốn và khách hàng, bà Mai vẫn kiên trì trau dồi kỹ năng và phục vụ chu đáo, dần dần thu hút được lượng khách ổn định. Không dừng lại ở làm tóc, bà tiếp tục học thêm trang điểm, phun xăm thẩm mỹ và chăm sóc da.

Cuối cùng, khi lượng khách tăng vượt quá khả năng phục vụ của tiệm nhỏ, bà Mai đã mở một tiệm lớn hơn tại 189 Huỳnh Văn Bánh, đánh dấu cột mốc quan trọng đưa bà trở thành một nhân vật lớn trên thị trường thẩm mỹ (sau này là hệ thống Mailisa).

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Mailisa, được thành lập vào ngày 17/7/2018, là đơn vị đứng sau chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện này, ngành nghề kinh doanh chính là cắt tóc, làm đầu, gội đầu và dịch vụ chăm sóc da mặt (ngoại trừ các hoạt động gây chảy máu).

Theo giới thiệu, hệ thống Mailisa đã mở rộng chuỗi 17 chi nhánh trên cả nước. Mailisa còn là chuỗi thẩm mỹ hướng đến mô hình “hàng hiệu - giá bình dân”, nhờ đó thu hút đông đảo khách hàng ở nhiều tỉnh thành.

Các dịch vụ được Mailisa được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao.

Với vốn điều lệ chỉ 15 tỷ đồng, ngay trong năm đầu hoạt động, Mailisa chưa phát sinh doanh thu và lỗ gần 900 triệu đồng. Nhưng từ năm 2019 trở đi, công ty ghi nhận chuỗi tăng trưởng liên tục.

Cụ thể, năm 2019, Mailisa đã có doanh thu đạt 62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận ròng trên 41%.

Đến năm 2020, doanh thu tăng vọt lên 158 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm trước.

Còn năm 2021, doanh thu nhích nhẹ lên 165 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng giảm xuống 75 tỷ đồng, nhiều khả năng do chi phí mở rộng tăng cao.

Đến năm 2023, Mailisa đạt doanh thu 215 tỷ đồng, lãi ròng 98 tỷ đồng, xác lập biên lợi nhuận sau thuế 45,6% - mức sinh lời hiếm thấy.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Mailisa đạt 234 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 140 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với mức vốn góp ban đầu. Phần còn lại là nợ phải trả 94 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng nguồn vốn.

Sáng nay 13/11, công an xuất hiện tại tòa nhà 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh, TP.HCM - trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa. Khu vực xung quanh được lực lượng chức năng kiểm soát, người dân hiếu kỳ đứng theo dõi. Trong sáng nay, lực lượng chức năng cũng xuất hiện tại trụ sở Thẩm mỹ viện Mailisa - số 132 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh (Nghệ An). Đây cũng là một trong những chi nhánh của thương hiệu Thẩm mỹ viện Mailisa. Ngoài ra, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa có trụ sở trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.