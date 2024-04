Aqua Warriors Ha Long Bay thành công tốt đẹp

(VTC News) -

Aqua Warriors Ha Long Bay 2024 diễn ra thành công tốt đẹp. Trong quá trình thi đấu, ban tổ chức thực hiện đầy đủ các quy trình để đảm bảo an toàn cho hơn 1.500 vận động viên tham dự, đồng thời gìn giữ cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông theo đúng cam kết.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao nỗ lực của công ty cổ phần Sự kiện Bolt - đơn vị tổ chức Aqua Warriors Ha Long Bay 2024.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh chia sẻ: "Tôi đánh giá cao công ty cổ phần Sự kiện Bolt khi lần đầu tiên họ tổ chức sự kiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ công tác chuẩn bị hồ sơ, đến đường bơi, đường chạy và các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên.

Giải đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thay mặt ban lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, chúng tôi cảm ơn đơn vị tổ chức sự kiện và sẽ tiếp tục đồng hành với họ trong những giải đấu tiếp theo".

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh.

Để tổ chức giải đấu một cách chu đáo, an toàn và hiệu quả, ban tổ chức đã thành lập 8 tổ chuyên môn, phụ trách đường bơi, đường chạy, y tế, tiếp nước, truyền thông, trọng tài,... với lực lượng nhân sự đông đảo.

Ban tổ chức huy động đội ngũ 40 cứu hộ chuyên nghiệp và kinh nghiệm, đảm bảo việc giám sát, cứu hộ cho vận động viên trong ngày bơi thử và ngày thi đấu; 40 ván chèo, 5 xuồng cứu hộ cùng số lượng lớn phao tròn cứu hộ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh để đảm bảo vận động viên tham gia thi đấu thuận lợi.

Về an toàn đường chạy, ban tổ chức bố trí tổ y tế với 3 bác sĩ/y tá cùng 50 tình nguyện viên y tế, trực trên toàn cung đường chạy, tại 4 trạm y tế và 5 trạm tiếp nước; đội ngũ nhân sự an ninh đảm bảo giám sát đường chạy theo kịch bản với 6 nhân sự BTC và 80 tình nguyện viên, đảm bảo an toàn trên đường chạy cho các VĐV.

Ban tổ chức Bolt Event là những người có nhiều năm kinh nghiệm sáng tạo, vận hành, triển khai giải đấu marathon tại Hà Nội, TP.HCM, Huế, Hạ Long, Nha Trang, Quy Nhơn, giải đấu Aquaman... Lợi thế đó giúp Bolt Event triển khai tổ chức giải Aquathlon lần đầu tiên một cách thuận lợi.

Trong lần đầu tiên tổ chức, Bolt Event đem đến giải phong trào bơi chạy hai môn kết hợp với số lượng vận động viên tham dự đông đảo nhất từ trước tới nay. Bolt Event tin tưởng và mong muốn giải đấu sẽ thúc đẩy phong trào chơi 2 môn phối hợp Aquathlon còn mới tại Việt Nam.

"Bơi chạy là sản phẩm thể thao mới. Tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao đơn vị tổ chức khi thu hút đông đảo vận động viên tham gia, qua đó lan tỏa tình yêu thể thao, ý thức rèn luyện thân thể của người dân với môn thể thao mới này.

Bên cạnh đó, giải góp phần lan tỏa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh với bờ biển dài, giao thông thuận tiện, hiện đại, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp tạo cảm xúc cho VĐV tham dự", ông Nguyễn Thanh Tùng đánh giá.

Ngay ở mùa đầu tiên tổ chức, Aqua Warriors Ha Long Bay đã nâng tầm giải lên tầm quốc tế khi có sự hiện diện của vận động viên nước ngoài tới từ hơn 10 quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nga, New Zealand, Romania, Thụy Sỹ.

Ông Christopher Morlay - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tham dự Aqua Warriors Ha Long Bay.

Trong ngày thi đấu 14/4, xuất hiện một vận động viên rất đặc biệt là ông Christopher Morlay - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Ông Christopher Morlay cho biết: "Tôi tham dự cuộc thi vì đây là cơ hội tuyệt vời. Tôi tới từ Australia và có cơ hội để bơi ở vịnh Hạ Long - một trong những kỳ quan thế giới được UNESCO công nhận. Đây là cơ hội mà tôi không thể từ chối".

Trước lời khen của Tham tán Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ vui mừng, đồng thời nhấn mạnh: "Hình ảnh vịnh Hạ Long được lan tỏa đã chứng minh nỗ lực của ban tổ chức, cùng sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi mong muốn 1.500 vận động viên thi đấu sẽ lan tỏa cảnh quan của vịnh Hạ Long đến bạn bè trong nước và quốc tế".

Với thành công trong lần đầu tổ chức, Bolt Event quyết tâm hơn nữa trong những mùa giải tiếp. Bolt Event mong muốn sẽ tổ chức thường niên giải đấu này vào tháng 4 hoặc tháng 5 hàng năm.