Apple ra mắt MacBook Air M5: Đột phá hiệu năng AI, gấp đôi dung lượng lưu trữ

(VTC News) -

Tiếp nối thành công của iPad Pro và MacBook Pro ra mắt cuối năm 2025, Apple mới đây trình làng phiên bản MacBook Air trang bị chip M5.

Đây vẫn là dòng máy tính hướng đến sự cân bằng hoàn hảo cho sinh viên và người làm sáng tạo: Mỏng nhẹ, hiệu quả và không tiếng ồn.

Trong lần nâng cấp này, "Táo khuyết" tập trung mạnh mẽ vào khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI), tốc độ truyền tải dữ liệu và mở rộng không gian lưu trữ cơ bản.

Người dùng tận hưởng trải nghiệm giải trí trên MacBook Air. (Nguồn: Apple)

Điểm sáng lớn nhất chính là chip M5 thế hệ mới. Apple cho biết, hiệu năng AI trên chip M5 nhanh gấp 4 lần so với M4 và gấp gần 10 lần so với M1 đời đầu.

Băng thông bộ nhớ cũng được nâng lên mức 153 GB/s, tăng 28% so với thế hệ trước, giúp các tác vụ đa nhiệm trở nên cực kỳ mượt mà.

Đặc biệt, khả năng kết xuất đồ họa 3D (Render) và công nghệ dò tia (Ray Tracing) nhanh hơn 1,5 lần, giúp các ứng dụng chuyên dụng như Blender hay Topaz Video đạt hiệu suất ấn tượng.

Một thay đổi quan trọng khiến người dùng hào hứng là việc Apple khai tử mức bộ nhớ 256 GB thấp, dễ phát sinh nhiều bất tiện. Giờ đây, MacBook Air M5 có dung lượng lưu trữ khởi điểm từ 512 GB và cho phép tùy chọn tối đa lên đến 4 TB.

Không chỉ lớn hơn, ổ cứng SSD mới còn có tốc độ đọc/ghi dữ liệu nhanh gấp đôi, giúp việc truy xuất tệp tin và khởi động ứng dụng nặng diễn ra trong tích tắc.

Về kết nối, thiết bị được trang bị chip không dây N1 mới, hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 hiện đại nhất.

Các thông số phần cứng khác vẫn duy trì tiêu chuẩn cao cấp như RAM khởi điểm 16 GB, thiết kế không quạt tản nhiệt giúp máy hoạt động yên tĩnh tuyệt đối, thời lượng pin lên đến 18 giờ và camera Center Stage 12MP.

Máy chạy trên hệ điều hành macOS Tahoe với ngôn ngữ thiết kế "Liquid Glass" (Kính lỏng) mới lạ, hứa hẹn mang lại trải nghiệm thị giác khác biệt.

MacBook Air với chip M5 - hiệu năng vượt trội, hỗ trợ chỉnh sửa ảnh mượt mà cho người dùng sáng tạo. (Nguồn: Digital Trends)

Phiên bản 13 inch có giá khởi điểm từ 1.099 USD (ưu đãi còn 999 USD cho sinh viên), trong khi phiên bản 15 inch bắt đầu từ 1.299 USD.

Cần lưu ý mẫu 1.099 USD sử dụng chip M5 phiên bản tiêu chuẩn, với 10 nhân CPU và 8 nhân GPU. Để sở hữu phiên bản chip đầy đủ hiệu năng, người dùng cần chi thêm khoảng 100 USD.

Chương trình đặt hàng trước sẽ bắt đầu từ ngày 4/3 và sản phẩm dự kiến lên kệ vào ngày 11/3.