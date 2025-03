'Anh trai say hi' phản hồi nghi vấn xuyên tạc tiêu ngữ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

(VTC News) -

Sáng 10/3, mạng xã hội Việt Nam xôn xao trước hình ảnh một văn bản có tiêu đề "Biên bản xử lý vi phạm", trong đó phần tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" bị xuyên tạc một cách phản cảm, gây nên phản ứng bức xúc, phẫn nộ. Hình ảnh này được cho là xuất phát từ sự kiện chiếu phim concert Anh trai say hi.

Cụ thể dưới phần quốc hiệu trang trọng "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", phần tiêu ngữ vốn là "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã bị chỉnh sửa thành "Độc lập - tự do - Hé lộ tí thôi". Đầu văn bản còn in logo của hai đơn vị là Công ty Nomad Management Vietnam và DatVietVAC (đơn vị tổ chức chương trình 'Anh trai say hi'), làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc của tài liệu này.

Cùng với đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số hình ảnh được cho là các nghệ sỹ JSOL, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, Đỗ Phú Quý đang bị lập biên bản vì "lỡ mồm" làm lộ thông tin về concert thứ 6 của Anh trai say hi.

Văn bản "Biên bản xử lý vi phạm 'lỡ mồm''' khiến dư luận phẫn nộ vì chỉnh sửa tiêu ngữ.

Ngay khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, dư luận đã dậy lên làn sóng chỉ trích gay gắt. Cộng đồng mạng đồng thuận rằng, dù với mục đích hay động cơ nào, việc xuyên tạc tiêu ngữ quốc gia là không thể chấp nhận, thể hiện sự thiếu tôn trọng các giá trị thiêng liêng của đất nước. Việc sử dụng hình thức văn bản hành chính nhà nước để tạo ra nội dung đùa cợt là phản cảm và không phù hợp.

Trước sự việc gây ồn ào, trưa 10/3, Công ty Nomad Management Vietnam đăng tải thông cáo báo chí phản hồi sự việc trên fanpage, khẳng định "không liên quan đến hình ảnh văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội".

Nhấn mạnh, "Biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm" lan truyền trên mạng sử dụng hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp một cách trái phép, Nomad Management Vietnam khẳng định văn bản giả mạo này không xuất phát từ công ty và việc sử dụng hình ảnh thương hiệu "mà không có sự đồng ý hoặc cấp phép" là hành vi vi phạm.

Nomad Management Vietnam cho biết công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra rõ sự việc, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tiếp tục lan truyền thông tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của công ty.