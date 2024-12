Isaac chia sẻ kế hoạch sau chiến thắng tại 'Anh trai say hi'

(VTC News) -

Isaac có nhiều năm hoạt động showbiz và nổi tiếng với vai trò nhóm trưởng nhóm 365. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, giọng hát tốt và khả năng vũ đạo điêu luyện.

Isaac là một trong năm anh trai giành chiến thắng tại "Anh trai say hi".

Mới đây, Isaac góp mặt chương trình Anh trai say hi và một lần nữa ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Không chỉ hút ống kính trên sân khấu, Isaac còn chiếm cảm tình với những phần tương tác hoặc chơi trò chơi hài hước cùng các anh trai khác tại Anh trai say hi. Ở cương vị anh cả, nam nghệ sĩ 36 tuổi vẫn luôn sẵn sàng hòa nhập cùng đàn em, đem đến "mảng miếng" duyên dáng.

Ngoài ngoại hình hay chuyên môn, Isaac cũng có một yếu tố nổi bật hơn so với dàn nghệ sĩ trong show đó là “phẩm chất trưởng nhóm”. Anh được yêu mến với vị trí anh cả trong Anh trai say hi, nhiều lần được bình chọn vào vị trí đội trưởng. Khi được giao trọng trách này, giọng ca 8X bộc lộ rõ năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm chăm lo cho các thành viên trong nhóm

Kết thúc hành trình, anh là một trong năm anh trai chiến thắng, cùng HIEUTHUHAI, Rhyder, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc thành lập nhóm Best 5.

Tuy nhiên, hành trình của Isaac tại Anh trai say hi cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Anh từng bị nhận xét là thể hiện "một màu", khả năng dẫn dắt đội chưa tốt, cách hành xử đôi khi còn mâu thuẫn và thiếu tinh tế với các đàn em. Thậm chí, việc anh lọt vào top 5 chung cuộc cũng vấp phải nhiều tranh cãi từ khán giả.

Trước những lời bàn tán này, Isaac đã chọn cách im lặng. Trong đêm chung kết của chương trình, anh bày tỏ niềm vui khi được tham gia Anh trai say hi, đồng thời chia sẻ rằng chương trình đã mang đến cho anh những trải nghiệm mới mẻ và nguồn năng lượng tích cực, như "một lần sạc lại pin" sau một thời gian dài. Isaac cũng khẳng định anh luôn trân trọng và lắng nghe những góp ý từ người xem.

Sau chương trình Anh trai say hi, sức hút của Isaac ngày càng tăng lên, nhận được sự hâm mộ của nhiều khán giả trẻ. Mới đây, tại một sự kiện ở TP. HCM, Isaac được các khán giả vây kín để chụp hình, xin chữ ký.

Isaac chọn phong cách mạnh mẽ, bảnh bao với quần jeans mài bạc, áo da đen, thắt lưng hầm hố. Diện mạo được Isaac hoàn thiện bằng kính mắt. Ca sĩ cho biết anh rất thích phối mắt kính với trang phục vì giúp gương mặt có chiều sâu hơn.

Isaac trẻ trung, phong độ ở tuổi 36.

Chia sẻ về phong cách cá nhân, ca sĩ nói anh ưu tiên những gì mình thích và thấy tự tin, không cần chạy theo xu hướng. Với mỗi trang phục, anh đều mix-match phụ kiện phù hợp để tạo điểm nhấn.

Cũng tại sự kiện, Isaac đã bật mí về kế hoạch trong năm tới của bản thân trong năm tới. Giọng ca Anh sẽ về sớm thôi chia sẻ, chắc chắn anh sẽ không để người hâm mộ chờ đợi lâu vì sau chương trình Anh trai say hi, bản thân anh đang cảm thấy có nhiều năng lượng, cảm hứng làm việc nhiều hơn bao giờ hết.

Isaac trình diễn trong "Anh trai say hi".