Ảnh hưởng từ siêu bão Yagi, TP.HCM và Nam Bộ mưa to, gió giật mạnh

(VTC News) -

Chiều 5/9, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, chịu ảnh hưởng từ siêu bão Yagi ở Nam Bộ và TP.HCM sẽ có mưa to, gió giật.

“Dự báo bão sẽ đi vào khu vực Bắc Bộ nhưng vì đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu mây rất rộng nên bão sẽ kích động làm gió mùa Tây Nam mạnh lên. Trong mấy ngày tới Nam Bộ và TP.HCM xảy ra mưa to, dông, sét, gió giật nhiều. Với thời tiết bất lợi này, cần đề phòng cây gãy, đổ vào người đi đường, gây thiệt hại về tài sản”, ông Quyết nhận định.

Ông Quyết cũng cho biết, hôm nay (5/9) thời tiết TP.HCM và Nam Bộ chịu ảnh hưởng từ dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với cơn bão số 3. Gió mùa Tây Nam trên khu vực hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh.

Mưa to, gió lớn vào chiều 4/9 khiến cây ngã đổ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân TP.HCM.

Do đó, thời tiết ở TP.HCM và Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa và giông, một số nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, đô thị. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Trong 48 - 72h tới, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 3 tiếp tục duy trì. Trên dải này có những xoáy thấp khiến thời tiết khu vực tiếp tục xấu.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng 5/9, bão số 3 (bão Yagi) tiếp tục mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão).

Lúc 10h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Trong 24 giờ tới, bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h và duy trì cấp siêu bão.