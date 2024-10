Ấn tượng với loạt dự án sống xanh của thí sinh Miss Cosmo 2024

(VTC News) -

Đây là phần thi phụ “Cosmo Green Summit - Impactful Beauty” được tổ chức trước thềm chung kết cuộc thi dưới sự đồng hành của Nam A Bank - Ngân hàng Xanh chính thức của Miss Cosmo 2024.

Với thông điệp “Impactful Beauty - Vẻ đẹp nâng tầm ảnh hưởng”, Miss Cosmo không chỉ tìm kiếm và tôn vinh những phụ nữ hội tụ vẻ đẹp về ngoại hình - tri thức - phẩm chất mà còn là những người đẹp đủ bản lĩnh hiện thực hóa các kế hoạch hành động mang giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thí sinh trình bày dự án tại phần thi “Cosmo Green Summit - Impactful Beauty”.

Phần thi “Cosmo Green Summit - Impactful Beauty” là một trong những hoạt động của cuộc thi để thí sinh thể hiện sự quan tâm của mình đối với vấn đề bảo vệ môi trường và thiết lập các dự án, trình bày các dự án một cách thiết thực nhất đến ban giám khảo.

Theo đó, phần thi này được chia làm 2 giai đoạn. Vòng 1, thí sinh dự thi online bằng hình thức gửi video hoặc bài trình bày dự án về cho ban tổ chức. Ban giám khảo đánh giá phần thi của thí sinh dựa trên clip hoặc bài trình bày của họ và chọn ra Top 24 vào vòng tiếp theo.

Các giám khảo thảo luận, đánh giá các dự án.

Vòng 2 diễn ra mới đây tại Hội sở Nam A Bank (TP.HCM). Top 24 thí sinh đối diện trực tiếp với ban giám khảo và trình bày chi tiết về việc họ sẽ triển khai dự án một cách khả thi nhất. Ban giám khảo của phần thi này gồm: Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, ông Hà Huy Cường - Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank và ông Aljohn Bation - CEO của A+ English Intensive Academy.

Các thí sinh đã trình bày những dự án xanh đầy sáng tạo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu, ô nhiễm nhựa, và bảo tồn đa dạng sinh học. Ban giám khảo cũng có những thảo luận, chia sẻ, đánh giá công tâm về những dự án mà các thí sinh trình bày.

Các thí sinh chụp hình lưu niệm tại phần thi.

Sau các phần thi, Top 2 chung cuộc của giải thưởng phụ “Impactful Beauty” tìm được chủ nhân là Miss Cosmo Singapore và Miss Cosmo Thailand. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ được công bố và trao giải tại đêm Chung kết Miss Cosmo 2024 trong thời gian tới.

Với vai trò Ngân hàng Xanh chính thức của Miss Cosmo 2024, Nam A Bank mong muốn góp phần thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đến cộng đồng.

Theo đó, Nam A Bank đã đồng hành rất nhiều hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường của cuộc thi như: Đồng hành cùng Hội thảo Cosmo Green Summit, giải thưởng Impactful Beauty, series Think Green, chuỗi sự kiện tại 3 miền với hoạt động bảo tồn di sản “Sustainable in every act” trong “Hello Cosmo From Vietnam” tại Ninh Bình, ngày hội không tiền mặt trong “Best Of The World Festival” tại TP.HCM…

Thí sinh trải nghiệm Hệ sinh thái Ngân hàng số của Nam A Bank.

Là Ngân hàng tiên phong bảo vệ môi trường, nhiều năm qua, Nam A Bank “xanh hóa” danh mục tín dụng, liên tục xây dựng thêm danh mục sản phẩm xanh đa dạng, hướng đến hoạt động thân thiện và trách nhiệm với môi trường.

Từ năm 2019, Nam A Bank thúc đẩy dự án "Tôi chọn sống xanh" nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng sạch và tái tạo, công nghệ thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Trên hành trình đóng góp tích cực cho cộng đồng, Nam A Bank vừa vinh dự nhận giải thưởng “Best Green Bank in Viet Nam 2024” - “Ngân hàng Xanh tốt nhất Việt Nam 2024”. Đây là ghi nhận của tổ chức quốc tế uy tín cho những đóng góp tích cực của Nam A Bank trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.