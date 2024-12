Ấn tượng thư viện nằm trong lòng đất, nơi đọc sách của những người nông dân

(VTC News) -

Chính thức hoàn thành vào tháng 4/2022 tại thành phố Kisarazu của Nhật Bản, Library in the Earth là dự án bền vững do công ty kiến trúc Hiroshi Nakamura & NAP thực hiện trong khu sản xuất nông nghiệp của Kurkku Fields. Với mục tiêu không xâm phạm vào lớp đất canh tác và đảm bảo sự phát triển của môi trường tự nhiên, nhóm kiến trúc sư đã sáng tạo một thư viện lọt vào lòng đất, giữ lại phần đất canh tác phía trên.

Hiroshi Nakamura & NAP đã khôi phục cảnh quan và “che giấu” thư viện bên dưới. (Ảnh: Koji Fujii)

Library in the Earth được giới thiệu là “thư viện dành cho những người nông dân, cày ruộng vào những ngày nắng và đọc sách vào những ngày mưa”. Thư viện được xây dựng ở Chiba, vùng nông nghiệp với khí hậu ôn hòa. Nằm trên một đồng bằng phẳng, khô ráo nhìn ra một thung lũng, mọi người có thể canh tác trên cánh đồng và chọn đây là nơi nghỉ ngơi và thư thả đọc sách.

Nhìn từ trên xuống, dự án trông giống như một khe hở hình giọt nước. Càng tiến sâu vào, hành lang đầy sách sẽ dần hiện ra. Các yếu tố như dầm và cột đã bị loại bỏ và thay thế bằng bê tông rỗng. Sàn, tường và trần nhà đều được hoàn thiện kết hợp với lớp đất tự nhiên mà chắc chắn. Phần mái đổ xuống trước hiên có lớp cỏ bao phủ, tạo cảm giác hòa hợp giữa không gian với tự nhiên.

Công trình có tổng diện tích hơn 743m2 hòa hợp hoàn hảo với tự nhiên. (Ảnh: Koji Fujii)

Ảnh hưởng bởi độ cao địa hình, trần nhà bên trong có chiều cao khác nhau. Khu vực lõm nhất có một hội trường dành riêng cho việc kể chuyện với các bậc thang làm chỗ ngồi cùng các kệ xếp tầng bao quanh. Phía trên là vòng tròn thông suốt để lấy ánh sáng tự nhiên đồng thời đóng vai trò như một hệ thống thông gió trọng lực tự nhiên.

Các hốc đọc sách nhỏ khác cũng được thiết kế tường tự, không chỉ để lấy ánh sáng, không gian đọc lý tưởng mà còn là để kết nối với thiên nhiên.

Nơi lưu giữ 3.000 cuốn sách được tuyển chọn theo chủ đề chính là nông nghiệp. (Ảnh: Koji Fujii)

Điển hình của phong cách xây dựng truyền thống Nhật Bản, đồ nội thất Library in the Earth chủ yếu làm bằng chất liệu gỗ ấm áp với tông màu trung tính, thiết kế tinh tế nhưng lại đảm bảo tiện nghi. Đặc biệt, bộ sưu tập khoảng 3.000 đầu sách đa dạng được trưng bày, chủ yếu là các đề tài về thiên nhiên, đời sống nông nghiệp và một số thể loại dành cho trẻ em.

Library in the Earth thể hiện một thông điệp vô cùng ấn tượng: Giống như cây cối và rau quả sinh trưởng nhờ chất dinh dưỡng có trong đất, con người cũng “đào sâu xuống đất” để đọc sách, tích lũy kiến ​​thức, nuôi dưỡng sức mạnh của trí tưởng tượng và tiến về tương lai!

Dự án giành được giải Tòa nhà dân dụng tốt nhất châu Á tại Asia Architecture Design Awards 2024. (Ảnh: Koji Fujii)