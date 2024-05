Án tử cho kẻ giết vợ và 3 con bằng khí CO tại Khánh Hòa

(VTC News) -

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.

Bị cáo Hồ Xuân Hải tại phiên tòa (Ảnh: TB)

Theo cáo trạng, vợ chồng Hồ Xuân Hải đầu tư trại nuôi heo tại địa phương nhưng thua lỗ, nợ nhiều, không có khả năng trả nợ. Vợ chồng có 3 con chung, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2013.

Ngày 22/8/2023, Hồ Xuân Hải lên mạng tìm hiểu cách thức gây ngạt bằng khí CO, sau đó, tự đi mua 1 bình khí, dây ống nước chở về cất giấu trong căn nhà vắng chủ, sát nhà gia đình đang ở.

Khoảng 22h cùng ngày, vợ con Hải vào phòng bật máy lạnh, đóng kín cửa đi ngủ. Hải ra ngoài phòng khách ngồi uống rượu và tiếp tục xem điện thoại, nghiên cứu cách gây tử vong bằng khí CO.

Đến khoảng 2h sáng 23/8, Hải đưa bình khí CO đến khu vực tiếp giáp cửa sổ phòng vợ và các con đang ngủ, rồi xả khí CO vào phòng qua dây ống nước đã mua, khiến vợ con tử vong vì ngạt khí. Sau đó, Hải đóng van, cất bình khí CO về chỗ cũ, rồi vào phòng ngủ, đóng cửa, nằm dưới chân vợ con.

Đến trưa cùng ngày, thấy bất thường, hàng xóm kiểm tra, phát hiện vợ và 3 con của Hải đã tử vong, Hải còn sống và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Hải đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp tước đi tính mạng của nhiều người. Do đó, việc cải tạo, giáo dục bị cáo không còn tác dụng, cần thiết phải loại bỏ bị cáo Hải khỏi xã hội.

Hội đồng xét xử tuyên án tử hình Hồ Xuân Hải, đồng thời ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bị cáo tiếp tục bồi thường cho đại diện hợp pháp của các bị hại 1,06 tỷ đồng.