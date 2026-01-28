Ăn ốc bươu ngâm 'thủy tinh lỏng' độc hại thế nào?

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ số ốc này được ngâm trong dung dịch hóa chất natri silicate, còn gọi là “thủy tinh lỏng” - loại hóa chất dùng trong công nghiệp, không được phép sử dụng trong thực phẩm.

Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News, BS CKI Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, việc sử dụng thực phẩm bị ngâm hóa chất công nghiệp như natri silicate trong thời gian dài có thể khiến cơ thể tích tụ độc tố, dẫn đến tổn thương gan, thận nghiêm trọng.

Theo bác sĩ, natri silicate (Na₂SiO₃) là hợp chất gồm ion natri và anion silicat, thường được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng, chất tẩy rửa, giấy, dệt may, với vai trò làm keo, chất kết dính hoặc chống thấm.

“Đây là chất có tính kiềm rất mạnh, không dành cho thực phẩm. Khi đi vào cơ thể, hóa chất được chuyển hóa tại gan và đào thải qua thận. Nếu ‘nạp’ lượng lớn, kéo dài, các cơ quan này sẽ bị quá tải, dẫn đến suy gan, suy thận”, bác sĩ Thiệu cảnh báo.

Biết cách chọn ốc bươu để đảm bảo an toàn khi sử dụng (Ảnh minh họa).

BS CKI Lê Văn Thiệu cho biết thêm, natri silicate có thể gây bỏng hóa học khi tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu nuốt phải, chất này gây kích ứng nghiêm trọng niêm mạc miệng, thực quản và dạ dày.

Đặc biệt, acid silicic - sản phẩm chuyển hóa từ natri silicate có thể kết tủa trong cơ thể, làm: Tăng nguy cơ sỏi tiết niệu gấp 4 lần; Gây viêm thận, suy giảm chức năng thận; Phá hủy lớp màng bảo vệ niêm mạc tiêu hóa, làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày - tá tràng. Ngoài ra, nếu hít phải bụi silicate, người tiếp xúc có nguy cơ xơ hóa mô phổi, dẫn đến bệnh bụi phổi và tăng nguy cơ ung thư phổi.

Dấu hiệu nhận biết ốc ngâm hóa chất

Theo bác sĩ Thiệu, người tiêu dùng có thể nghi ngờ ốc bị ngâm hóa chất khi thấy: Thịt ốc trắng bất thường, giòn lạ; Khi ăn có cảm giác tê, rát miệng; Nước ngâm nhớt, sệt, tạo cảm giác như xà phòng.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu sau khi ăn thực phẩm nghi ngờ có hóa chất, người dân xuất hiện các triệu chứng như đau rát họng, ngực, nôn nhiều, nôn ra máu, đau bụng dữ dội, cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.