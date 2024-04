An Giang: Bắt giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc

(VTC News) -

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Đào Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi làm việc của: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1980) - Cán bộ Tổ Đăng ký và Lưu trữ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Long Xuyên; Nguyễn Quang Minh (SN 1977) - Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Long Xuyên. Hai bị can này bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Đào Văn Ngọc.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND tỉnh An Giang phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, ông Đào Văn Ngọc vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bị can này đã ký duyệt hợp đồng chuyển nhượng để cấp đất sai quy định Luật Đất đai cho các ông Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Núp, Nguyễn Tấn Tài và bà Trần Thị Hồng Hoa (cùng ngụ tỉnh An Giang) - là những người không thuộc trường hợp tái định cư.

Liên quan vụ án, vào cuối tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can: Nguyễn Bảo Sinh - Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Nguyễn Thanh Phong, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên; Nguyễn Thiện Thanh - cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên và Huỳnh Lê Phong - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên cùng về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.