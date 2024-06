An Giang: Bắt giam kẻ gây tai nạn chết người trong đêm rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giam Phạm Tấn Hinh (SN 1985, trú Phường 1, Quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 1h ngày 4/6, anh T. (SN 2002) nhờ cha mình là ông H.M.M. (SN 1966, trú phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) đi mua dầu đổ vào xe tải đang đậu trên tuyến đường tránh Long Xuyên.

Phạm Tấn Hinh tại cơ quan điều tra.

Khoảng 20 phút sau, ông M. lái xe máy BKS 67B1 - 243.06 đến tuyến đường tránh Long Xuyên hướng Châu Đốc - Cần Thơ.

Khi đến đoạn thuộc tổ 147, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, ông M. không biết đường đi nên gọi điện thoại cho con trai.

Tuy nhiên, khoảng 6 phút sau, con trai gọi lại nhưng không liên lạc được. Lúc này, anh T. nghe tài xế chạy trên đường nói có vụ tai nạn giao thông cách điểm đậu xe tải khoảng 3km. Nghi ngờ, T. chạy đến hiện trường phát hiện cha mình đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Long Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

Xác định đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, sau khi gây tai nạn đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra tai nạn đêm khuya, đường vắng, không đèn đường nên việc truy tìm dấu vết gặp không ít khó khăn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8/6, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an An Giang đã truy xét, xác định Phạm Tấn Hinh là người lái ô tô BKS 51D - 404.57 gây tai nạn khiến ông M. tử vong, rồi bỏ trốn.

Sau đó, Công an TP Long Xuyên cử 2 tổ công tác đến TP.HCM mời Hinh về trụ sở làm việc. Công an cũng tạm giữ chiếc xe gây tai nạn đang được Hinh sửa tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tại Cơ quan Công an, Hinh khai nhận, khoảng 20h ngày 3/6, Hinh chở vợ từ nhà đến huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để giao hàng rồi quay trở lại Sài Gòn.

Khi đến tuyến đường tránh Long Xuyên (TP Long Xuyên) thì va chạm với xe ông M. điều khiển cùng chiều. Cú va chạm khiến ông M. ngã văng ra đường. Lúc này, Hinh xuống xe thấy ông M. co giật, nghĩ ông sắp chết nên Hinh lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khi đến địa phận huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, sợ lực lượng công an phát hiện, Hinh điện thoại thuê xe cứu hộ chở ô tô gây tai nạn về huyện Bình Chánh, TP.HCM để sửa chữa.