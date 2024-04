Hành trình truy tìm tài xế lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Hải Dương

Ngày 3/4, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bắt bị can để tạm giam” đối với ông Phạm Văn Thông (SN 1980, trú tại khu 6, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 5h ngày 23/3, Công an TP Hải Dương nhận được thông tin tại Km 17+500 đường tỉnh lộ 390 thuộc xã Quyết Thắng, TP Hải Dương có vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa người đi xe đạp với phương tiện khác chưa rõ danh tính. Vụ tai nạn khiến người đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Hải Dương đã tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp với VKSND TP Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đồng thời, trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương khám nghiệm tử thi ngay tại hiện trường để thu thập các dấu vết nhằm đánh giá diễn biến vụ việc xảy ra và nhận định về đặc điểm, hướng bỏ chạy của phương tiện liên quan.

Ông Phạm Văn Thông tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hải Dương)

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Hoàng Văn Nuôi (SN 1958, trú thôn Hoàng Xá 1, xã Quyết Thắng, TP Hải Dương) đang đi xe đạp chở rau từ vườn để đi bán. Khi qua ngã tư đường tỉnh lộ 390 thì xảy ra tai nạn.

Theo lực lượng công an, thời điểm xảy ra vụ việc được xác định vào khoảng 4h40 ngày 23/3, lúc này trời tối, không có ánh đèn đường, không xác định được nhân chứng. Qua rà soát hàng chục người dân khu vực xung quanh hiện trường nhưng không phát hiện được đặc điểm và hướng bỏ chạy của phương tiện liên quan.

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập được các dấu vết để lại, lực lượng chức năng nhận định phương tiện có liên quan là loại xe ô tô có đặc điểm nhãn hiệu Mitsubishi Attrage. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe bỏ chạy về hướng thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà.

Ô tô được ông Thông mang đi thay thế phụ tùng nhằm che giấu hành vi. (Ảnh: Công an TP Hải Dương)

Ngay sau đó, Công an TP Hải Dương đã tập trung toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ công tác khác nhau rà soát, xác minh địa bàn huyện Thanh Hà và huyện giáp ranh TP Hải Phòng.

Đến ngày 25/3, Công an TP Hải Dương đã xác định người lái xe ô tô gây tai nạn là ông Phạm Văn Thông (SN 1980, trú khu 6, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà) sở hữu xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Attrage BKS: 34A-206.18. Ông Thông sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, ông Thông khai sau khi gây ra tai nạn không đến cơ quan điều tra trình báo sự việc mà mang phương tiện bị hư hỏng đến gara ở Hà Nội và huyện An Lão, TP Hải Phòng để sửa chữa, thay thế phụ tùng cố tình nhằm xóa dấu vết.