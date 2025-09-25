Ấn Độ thử nghiệm tên lửa Agni-Prime, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 2.000 km

(VTC News) -

Vào ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố nước này thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa tầm trung Agni-Prime từ hệ thống phóng di động trên đường ray với tầm bắn lên tới 2.000 km và trang bị nhiều tính năng tiên tiến.

Trong bài đăng trên tài khoản X, ông Singh tuyên bố: “Ấn Độ đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa tầm trung Agni-Prime từ hệ thống bệ phóng di động trên đường ray. Tên lửa thế hệ tiếp theo này được thiết kế để có tầm bắn lên tới 2.000 km và trang bị nhiều tính năng tiên tiến".

Ấn Độ thử nghiệm phóng tên lửa Agni-Prime từ bệ phóng di động trên đường ray. (Ảnh: NDTV)

Ông Singh tiếp tục nhấn mạnh: “Vụ phóng đầu tiên được thực hiện từ bệ phóng di động trên đường ray thiết kế đặc biệt, có khả năng di chuyển trên mạng lưới đường sắt mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, cho phép người dùng có khả năng di chuyển xuyên quốc gia và phóng trong thời gian phản ứng ngắn với tầm nhìn hạn chế".

Ông Singh cũng gửi lời chúc mừng tới các nhà khoa học tại Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cùng với Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược (SFC) và lực lượng an ninh khi thực hiện thành công cuộc thử nghiệm thành công tên lửa tầm trung Agni-Prime.

Cuộc thử nghiệm tên lửa tầm trung Agni-Prime đưa Ấn Độ vào nhóm những quốc gia có khả năng phát triển hệ thống phóng dạng hộp từ mạng lưới đường sắt đang di chuyển. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm tự lực về năng lực quốc phòng của Ấn Độ.

Hồi tháng 8, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm đầu tiên của Hệ thống vũ khí phòng không tích hợp (IADWS) ở ngoài khơi bang Odisha.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông tin cuộc thử nghiệm IADWS được điều khiển bởi Trung tâm chỉ huy và kiểm soát tập trung do Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển quốc phòng phát triển.