Ấn Độ nhắm vào mục tiêu nào ở Pakistan?

(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, chiến dịch mang tên “Sindoor” nhằm vào các cơ sở của hai nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba (LeT) và Jaish-e-Mohammad (JeM) – những tổ chức bị New Delhi liệt vào danh sách khủng bố và cáo buộc đứng sau vụ tấn công hôm 22/4 tại thị trấn Pahalgam, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Lực lượng an ninh Ấn Độ đứng gác gần địa điểm máy bay phản lực chiến đấu rơi ở Wuyan thuộc quận Pulwama của Kashmir do Ấn Độ quản lý. (Ảnh: Reuters)

Các mục tiêu bị không kích

Theo chính quyền Ấn Độ công bố, các mục tiêu bị không kích gồm Markaz Taiba (Muridke) – được cho là trụ sở chính của LeT, gần thành phố Lahore; Markaz Subhan Allah (Bahawalpur) – nơi được cho là căn cứ của JeM; Các trại huấn luyện ở Mehmoona Joya, Gulpur và Sarjal – nằm gần ranh giới kiểm soát (LoC), cách biên giới từ 12 đến 30km; cùng các địa điểm khác tại Tehra Kalan, Sialkot, Bhimber, Kotli và Muzaffarabad.

Hai nhóm vũ trang Hồi giáo bị cáo buộc là ai?

Lashkar-e-Taiba (LeT), được thành lập năm 1990 tại tỉnh Punjab, Pakistan, bởi Hafiz Saeed, LeT là một trong những nhóm vũ trang bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Ấn Độ.

Nhóm này bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công khủng bố tại Mumbai năm 2008 khiến 166 người thiệt mạng, cũng như vụ tấn công vào Quốc hội Ấn Độ năm 2001.

Dù bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và chính thức bị cấm hoạt động tại Pakistan, LeT vẫn được cho là tiếp tục hoạt động dưới vỏ bọc các tổ chức từ thiện như Jamaat-ud-Dawa. Hafiz Saeed hiện đang thụ án tù tại Pakistan, nhưng các hoạt động của nhóm này được cho là vẫn tiếp diễn.

Jaish-e-Mohammad (JeM), được thành lập năm 1999 bởi Masood Azhar, người từng bị bắt giữ ở Ấn Độ và được trả tự do trong một thỏa thuận trao đổi con tin. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công tại Ấn Độ, bao gồm vụ đánh bom liều chết năm 2019 tại Pulwama khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Dù bị cấm hoạt động tại Pakistan từ năm 2002, JeM vẫn được cho là hoạt động công khai, với trụ sở chính tại Bahawalpur. Nhóm này cũng bị cáo buộc có liên hệ với al-Qaeda và Taliban

Trong tuyên bố chính thức, New Delhi nhấn mạnh các mục tiêu đều “có giá trị chiến lược cao và là nơi tập kết lực lượng khủng bố trước khi thâm nhập vào Ấn Độ”.

Phía Pakistan bác bỏ cáo buộc, gọi chiến dịch này là “hành vi xâm lược trắng trợn” và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Islamabad cũng cho biết các cuộc không kích khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và tuyên bố đã bắn rơi 5 máy bay chiến đấu Ấn Độ. Thông tin chưa được xác nhận độc lập.

Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân lập tức gia tăng. Đây được xem là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc đối đầu ở Kargil năm 1999.

Trước đó, Ấn Độ đã đình chỉ Hiệp ước chia sẻ nguồn nước sông Indus ký với Pakistan từ năm 1960, đóng cửa các cửa khẩu biên giới và hủy bỏ toàn bộ thị thực cấp cho công dân Pakistan.

Dù tình hình quân sự leo thang, thị trường tài chính Ấn Độ phản ứng tương đối ổn định. Đồng rupee chỉ giảm nhẹ, trong khi giới đầu tư quốc tế đang theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo.