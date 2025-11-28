Ajinomoto Việt Nam mang Quầy buffet rau vào trường học

(VTC News) -

Nhằm thúc đẩy trẻ ăn rau củ trong bữa ăn hàng ngày - một trong những bài toán khó của thầy cô và nhiều bậc cha mẹ, Ajinomoto Việt Nam triển khai mô hình Quầy buffet rau tại các trường tiểu học bán trú. Sáng kiến vừa cải thiện chất lượng bữa trưa, vừa khiến học sinh hào hứng ăn rau xanh, tạo thói quen dinh dưỡng lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Sáng kiến Quầy Buffet Rau của Ajinomoto Việt Nam tại các trường tiểu học.

Khi việc ăn rau trở thành niềm vui mỗi ngày

Tại iSchool Ninh Thuận, Quầy buffet rau luôn thu hút đông đảo học sinh trong giờ ăn trưa. Các em học sinh hào hứng chủ động xếp hàng để tự phục vụ món rau trong khẩu phần cơm trưa. “Đồ ăn ở trường có nhiều món hấp dẫn và bổ dưỡng, còn có Quầy buffet rau nữa ạ” - Bé Minh Anh, học sinh lớp 3A, iSchool Ninh Thuận, thích thú chia sẻ.

Để khuyến khích trẻ ăn đa dạng thực phẩm, tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn, Ajinomoto Việt Nam triển khai sáng kiến mới Quầy buffet rau trong giờ ăn trưa tại các trường tiểu học bán trú trên toàn quốc. Từ mô hình thí điểm tại Đồng Tháp, với những kết quả sơ khởi khả quan, Mô hình Quầy buffet rau dần được mở rộng sang các tỉnh Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long…

Học sinh trường iSchool Ninh Thuận hào hứng tự phục vụ món rau tại Quầy buffet rau.

Quầy buffet rau thu hút các em nhờ các loại rau củ bắt mắt, ngon miệng, đặc biệt là ăn kèm các loại xốt dễ ăn, giúp các em dễ dàng tiếp nhận vị rau hơn. Mỗi bữa trưa, học sinh đều được khuyến khích chọn từ 1–2 món rau khác nhau để gia tăng sự đa dạng thực phẩm trong khẩu phần.

Ngoài tạo niềm hứng thú với rau xanh, mô hình còn lồng ghép nhiều kiến thức giáo dục dinh dưỡng, cùng thói quen xếp hàng văn minh, kỹ năng tự phục vụ… Những thay đổi nhỏ này, khi được duy trì hằng ngày, sẽ góp phần xây dựng nền tảng văn hóa ứng xử cũng như thói quen ăn uống lành mạnh cho các em sau này.

Cải thiện dinh dưỡng học đường

Cùng với Quầy buffet rau củ, Ajinomoto Việt Nam không ngừng đóng góp cho dinh dưỡng học đường thông qua Dự án Bữa ăn học đường. Đây là dự án do Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Viện Dinh Dưỡng – Bộ Y tế triển khai đến các trường tiểu học bán trú toàn quốc từ năm 2017.

“Dự án Bữa ăn học đường là dự án rất ý nghĩa đối với học sinh, thông qua việc triển khai các tài liệu giáo dục dinh dưỡng cho học sinh trước mỗi bữa ăn và triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, trong đó chú trọng việc bổ sung rau củ quả cho học sinh mỗi ngày” - thầy Lê Phan Minh Nhật - Phó hiệu trưởng trường THPT iSchool Ninh Thuận - chia sẻ.

Tính đến nay đã có hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh hưởng lợi từ Dự án thông qua các nọi dung Phần mềm thực đơn dinh dưỡng, chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" và mô hình “Bếp ăn mẫu bán trú”.

Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng với hơn 120 bộ thực đơn từ hơn 360 món ăn không lặp lại, đáp ứng khẩu vị 3 miền Bắc - Trung - Nam, được xây dựng dựa trên nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho từng độ tuổi tiểu học.

Các em học sinh vui vẻ thưởng thức bữa trưa nấu từ Phần mềm Dự án.

Trước mỗi giờ ăn, học sinh được học kiến thức về thực phẩm, dinh dưỡng từ Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức", qua đó giúp các em nhận biết giá trị dinh dưỡng và lợi ích của thực phẩm đối với sức khỏe, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và đặc biệt là được học thêm từ vựng tiếng Anh liên quan đến thực đơn.

"Bếp ăn mẫu bán trú" là mô hình bếp ăn một chiều được xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình từ khi nhập nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến khi hoàn tất món ăn, đồng thời giúp giảm bớt công việc và tiết kiệm thời gian, nhân công cho nhà trường.

Học sinh được tìm hiểu kiến thức về thực phẩm, dinh dưỡng từ Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức”.

Từ cuối năm 2023, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã nhân rộng Dự án sang cả các trường chưa có bếp ăn bán trú đang sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn. Ông Phạm Nguyễn Hồng Thái - Trưởng đại diện công ty CP Lari’s Việt Nam - khẳng định: “Chúng tôi rất an tâm khi sử dụng Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng từ Dự án Bữa ăn học đường để lên thực đơn cho các em học sinh hằng ngày vì tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như nâng cao về mặt dinh dưỡng đối với bữa ăn cho các em”.

Đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị bữa trưa cho học sinh từ Phần mềm Dự án Bữa ăn học đường.

Từ các bữa ăn trưa hấp dẫn, đủ dưỡng chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Dự án Bữa ăn học đường đến sáng kiến Quầy buffet rau nuôi dưỡng thói quen dinh dưỡng lành mạnh, Ajinomoto Việt Nam đã và đang góp tạo nên môi trường học đường khỏe mạnh và hạnh phúc cho học sinh tiểu học tại Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng một thế hệ tương lai khỏe mạnh và tầm vóc.

Qua đó, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty là “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.