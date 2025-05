(VTC News) -

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, một quả xoài nặng 210g chứa các chất dinh dưỡng sau:

Nước: 175g

Năng lượng: 126kcal

Protein: 1,72g

Chất béo: 0,7g

Carbohydrate: 31,5g

Chất xơ: 3,36g

Đường: 28,7g

Xoài là loại trái cây yêu thích của nhiều người vào mùa hè (Ảnh: Shutterstock)

4 lợi ích nhận được khi ăn xoài

Ngăn ngừa táo bón

Xoài chứa lượng chất xơ tốt nên chúng có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food Science and Nutrition năm 2023, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang San Diego phát hiện việc tiêu thụ xoài tươi có thể làm tăng số lượng một số vi khuẩn đường ruột quan trọng, từ đó cải thiện sức khỏe đường ruột.

Tăng cường miễn dịch, tốt cho mắt

Trong quả xoài chứa vitamin A, C giúp tăng cường khả năng miễn dịch và phòng ngừa khô mắt. Beta-carotene trong xoài là chất chống oxy hóa, có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do, giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt như quáng gà, viêm giác mạc.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), chất xơ, vitamin, kali và magie trong loại trái cây mọng nước này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm cả huyết áp cao.

Xoài cũng chứa nhiều vitamin C và vitamin K. Vitamin C giúp cơ thể duy trì các mạch máu và hấp thụ sắt. Vitamin K cần thiết cho quá trình sản xuất prothrombin và rất quan trọng trong việc điều chỉnh đông máu.

Tốt cho làn da

Ngoài vitamin A và E, vitamin C giúp làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của da bằng cách bảo vệ da khỏi tia cực tím. Vitamin C còn thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da giữ được độ đàn hồi.

Ai nên hạn chế ăn xoài chín?

Mặc dù xoài là một trong những loại quả dinh dưỡng, tốt cho cơ thể, nhưng những người thuộc nhóm dưới đây nên hạn chế ăn loại quả này, tránh gây hại cho sức khỏe.

Người bị bệnh tiểu đường

Tống Minh Hoa - chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan (Trung Quốc) từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, xoài là loại trái cây có độ ngọt cao. Nếu bạn cần kiểm soát cân nặng, hoặc đang mắc bệnh tiểu đường, khi ăn xoài chín cần đặc biệt chú ý đến lượng tiêu thụ vào cơ thể.

Ngoài ra, chuyên gia này cũng nhắc nhở bạn cần đặc biệt chú ý đến thời điểm ăn xoài. Nếu bạn ăn nhiều xoài chín ngay sau bữa ăn, lượng đường trong máu sẽ tăng đột biến.

Sau khi ăn cơm trắng, lượng đường trong cơ thể đã tăng, nếu ăn thêm xoài ngay sau bữa ăn thì lượng đường lại càng tăng cao, có thể làm tăng gánh nặng cho cơ thể.

Người mắc bệnh thận

Ăn nhiều xoài không tốt cho người đang mắc những bệnh về thận. Xoài chứa nhiều kali, nếu ăn quá nhiều có thể gây gánh nặng cho thận.

Người mắc bệnh tiêu chảy

Những ai đang bị tiêu chảy mà ăn xoài sẽ càng làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng. Lý do, xoài chứa nhiều chất xơ, nếu ăn sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy, gây mệt mỏi.