  • Zalo

Ai mới đủ trình để trở thành 'vua tiếng Việt'?

Hỏi - ĐápThứ Hai, 22/12/2025 14:24:07 +07:00Google News
(VTC News) -

Đây là thử thách quyết định xem ai là "trùm cuối" của thử thách "vua tiếng Việt"?

Hãy tập trung suy nghĩ và sắp xếp các chữ cái ỷ/g/u/n/ê/n/K/y vào vị trí đúng. Đây là thử thách quan trọng, quyết định xem ai mới xứng đáng với danh xưng "vua tiếng Việt".

Hãy đưa các chữ cái về vị trí phù hợp.

Hãy đưa các chữ cái về vị trí phù hợp.

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.

Giang Phạm
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn