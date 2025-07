(VTC News) -

Thành phần dinh dưỡng có trong đu đủ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS Đinh Văn Chỉnh cho biết, đu đủ chín chứa một loạt các hợp chất tự nhiên trong đó, một số thành phần có thể gây hại cho sức khỏe con người:

- Enzyme

+ Papain: thường được sử dụng trong sản xuất thuốc lá và thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều papain có thể gây kích ứng dạ dày và ruột, đặc biệt là đối với những người dễ bị kích ứng dạ dày.

+ Chymopapain: có thể gây ra các vấn đề liên quan đến hệ thống tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy nếu tiêu thụ quá mức.

- Acid

+ Vitamin C: tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra các vấn đề như viêm niêm mạc dạ dày và tăng nguy cơ loét dạ dày.

+ Acid malic: có thể làm giảm pH trong dạ dày, gây ra cảm giác đau và khó chịu ở dạ dày.

Những enzyme và acid này có thể được nhân lên trong quá trình chín của quả đu đủ, khi tiêu thụ quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe.

Đu đủ tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được

Ai không nên ăn đu đủ?

Đu đủ tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được loại quả này.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Bold Sky chỉ ra những nhóm người dưới đây nên hạn chế ăn đu đủ:

Người bị hạ đường huyết

Những người bị hạ đường huyết hoặc lượng đường trong máu thấp nên tránh ăn đu đủ. Bởi ăn quá nhiều có thể dẫn đến các triệu chứng như run rẩy và tim đập nhanh.

Những người tiêu hóa kém

Đu đủ là chất nhuận tràng tuyệt vời và là nguồn giàu chất xơ rất tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều có thể có tác động xấu đến dạ dày. Lúc này, thay vì điều trị các vấn đề về dạ dày như táo bón và khó tiêu, nó có thể dẫn đến tiêu chảy và đầy hơi.

Người bị sỏi thận

Đu đủ rất nhiều vitamin C, trong 100g đu đủ chứa 60,9mg vitamin C. Đây là chất chống ôxy hóa và đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự mạnh mẽ của hệ thống miễn dịch. Nhưng nếu bổ sung quá nhiều vitamin C có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận canxi oxalat hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở những người đã mắc bệnh.

Người bị suy giáp

Cyanogenic glycoside có trong đu đủ không chỉ ảnh hưởng đến nhịp tim mà còn có thể cản trở quá trình tổng hợp và chuyển hóa iốt trong cơ thể và gây ra các triệu chứng trầm trọng hơn ở những người bị suy giáp. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra ở những người ăn quá nhiều đu đủ.

Người bệnh suy gan không nên ăn đu đủ

Người bệnh suy gan thường xuyên phải sử dụng nhiều loại thuốc điều trị. Đu đủ tác dụng giúp phục hồi sau các tác động độc hại trên gan và giảm tổn thương cho cơ quan này.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đăng tải trên Healthline cũng đề cập rằng, lá đu đủ có thể làm tăng nồng độ men GGT, ALP và bilirubin thường chỉ ra các bệnh gan đang hoạt động do xuất huyết và viêm. Vì vậy, tốt nhất những người bị suy gan nên tránh hoặc giảm ăn đu đủ. Nếu muốn ăn, cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị.

Phụ nữ mang thai

Đu đủ, đặc biệt là đu đủ xanh, khi ăn quá nhiều có thể gây sảy thai ngoài ý muốn. Đu đủ sống có rất nhiều mủ, là nguyên nhân có thể kích hoạt các cơn co thắt tử cung, do đó có thể dẫn đến sảy thai. Nhưng nếu chỉ ăn một lượng đu đủ vừa phải thì có thể không gây hại gì đối với sức khỏe. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ xanh.

Trên đây là những người không nên ăn đu đủ, nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy hạn chế ăn loại quả này nhé,