Acecook Việt Nam đem đến sân chơi năng động cho sinh viên tại School Fest 5

School Fest đã trở thành lễ hội thường niên dành riêng cho sinh viên với chuỗi các hoạt động âm nhạc và giải trí đa sắc màu do kênh truyền hình TodayTV (Tập đoàn IMC) và Trung tâm Quản lý Ký túc xá - Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp tổ chức, cùng sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam (Acecook Việt Nam).

Sự kiện mở cửa tự do, diễn ra xuyên suốt từ 7h-22h ngày 25/5/2024, đối tượng tham gia là cán bộ, công nhân viên và sinh viên thuộc Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cùng đông đảo giới trẻ sinh sống ở các khu vực lân cận.

Trở lại với mùa 5, School Fest lấy chủ đề "Unlock Your Power" - "loại bỏ rào cản bản thân, khai mở tiềm năng trong mỗi cá thể", không chỉ đem đến không gian cởi mở kết nối cộng đồng sinh viên mà còn tạo sân chơi bổ ích, tràn đầy năng lượng dành cho các bạn trẻ trong dịp hè này. Đúng 7h sáng sự kiện chính thức khai mạc, khởi động bằng đường chạy Fun Run quanh khuôn viên ký túc xá với quy mô hơn 2.000 runner tham gia.

Acecook Việt Nam tiếp tục là một trong những đơn vị đồng hành trao giải hậu hĩnh cho các nhà vô địch. Phần thưởng bao gồm: Huy chương, bằng chứng nhận, combo quà tặng và giải thưởng hiện kim, tổng giá trị lên đến hơn 50.000.000 đồng.

Đại diện Acecook Việt Nam trao tặng phần thưởng cho các Runner chiến thắng giải chạy Fun Run.

Lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ School Fest, lễ hội văn hóa Hiphop/Streetdance lớn nhất Việt Nam mang đến bảng thi đấu, trình diễn giao lưu dành riêng cho sinh viên Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Với một phiên bản chưa từng có - HIPFEST CAMPUS quy tụ 16 đội nhóm giao lưu, tranh tài dưới hình thức thi đối kháng.

Ban giám khảo của chương trình là những tên tuổi nghệ sĩ đình đám sở hữu tài năng và thành tích ấn tượng trong giới Hiphop Việt Nam lẫn quốc tế tin chắc sẽ "cầm cân nảy mực", truyền lửa đam mê đến với các bạn trẻ yêu thích bộ môn Hiphop.

Cùng với đó, tại School Fest các bạn sinh viên còn được trải nghiệm "chuyến du hành" Fest Tour: Tham gia vào các hoạt động activation, showcase, promotion,... của các gian hàng nhà tài trợ để thu thập điểm và nhận quà.

Vốn luôn đề cao sứ mệnh hướng đến sự hạnh phúc của cộng đồng, Acecook Việt Nam đồng hành cùng School Fest tổ chức sân chơi bổ ích Team Building - Fun Fight (vận động tiếp sức) tạo không gian gắn kết, nâng cao tinh thần phối hợp đội nhóm cho sinh viên và giới trẻ.

Góp mặt tại School Fest mùa này, gian hàng Acecook Việt Nam thu hút đông đảo người tham gia đến dùng thử các dòng sản phẩm mới cùng với trò chơi đá bóng ứng dụng công nghệ thực tế ảo, đề cao tinh thần thể thao, cổ vũ đội tuyển quốc gia Việt Nam; trò chơi gắp mì tuổi thơ, cứ đến gian hàng Acecook Việt Nam là có quà.

Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm công nghệ Nhật Bản, an toàn, an tâm được trao đến nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Vì thế mà gian hàng Acecook Việt Nam luôn náo nhiệt nhất trong suốt 5 mùa School Fest, chật kín người đến "thưởng mì".

Bùng nổ đêm nhạc School Fest - Unlock Your Power với sự tham gia của dàn line-up toàn những nghệ sĩ được yêu mến hàng đầu: Chi Pu, Trang Pháp, Erik, Dương Domic, Hoàng Mỹ An, Đỗ Hoàng Dương, Coldzy, Thoại Nghi, Vy Vy cùng bộ đôi nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế The Hotel Lobby, thu hút gần 40.000 khán giả.

Như vậy, lại thêm một mùa School Fest thành công rực rỡ với sự đồng hành của Acecook Việt Nam, hiện thực hóa triết lý "mang hạnh phúc đến người tiêu dùng và xã hội Việt Nam", cụ thể ở đây là thế hệ trẻ sinh viên.

