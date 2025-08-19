Á quân Rap Việt 2023 trải lòng về hành trình đến với nghệ thuật

(VTC News) -

Tại sự kiện “Unleash your monster” vừa diễn ra ở TP.HCM, rapper 24K.Right - Á quân Rap Việt 2023 đã có những chia sẻ về những ngày đầu chập chững bước vào rap, những khó khăn khi đi ngược lại đám đông, cho đến niềm tin vào sức mạnh của hip hop.

Với 24K.Right, hành trình đến với hip hop của anh bắt đầu trong bối cảnh Internet đang trên đà phát triển. Nam rapper thừa nhận những người thích hip hop chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi nguồn năng lượng mới mẻ, tươi trẻ của môn nghệ thuật này.

"Khi lớn lên, tôi được xem nhiều video, nghe nhiều nhạc rap trên mạng. Chính điều đó thôi thúc khiến tôi muốn theo đuổi và phải làm một điều gì đó với rap”, anh chia sẻ.

24K.Right - Á quân Rap Việt 2023.

Cũng là khách mời của chương trình, nghệ sĩ Việt Max nói anh bắt đầu đến với hip hop từ năm 1992, khi văn hoá này vẫn chưa phổ biến và internet còn chưa xuất hiện.

Lúc đó, hip hop đến với Việt Max như một trò giải trí, nhưng chính nó đã giúp anh tránh xa những phong trào tiêu cực vào thời điểm đó như đua xe, đồng thời cho nam nghệ sĩ một cách để thể hiện bản thân.

Ngoài Việt Max và rapper 24K.Right, khách mời của “Unleash your monster” còn có sự tham gia của vũ công Sơn Lương, Feezy. Đặc biệt, sự góp mặt của ca sĩ MLee cũng làm bầu không khí thêm đa dạng, kết nối âm nhạc đại chúng với tinh thần đường phố.

"Chị đẹp" MLee xuất hiện với trang phục cá tính.

Bên cạnh những tâm sự về nghề, điểm nhấn của chương trình chính là Graffiti Zone, nơi nghệ sĩ Việt Max cùng các cộng sự trực tiếp biến những bức tường trắng thành tác phẩm nghệ thuật phóng khoáng.

Những mảng màu rực rỡ, những đường nét mạnh mẽ không chỉ tái hiện tinh thần đường phố mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo cho tất cả những ai có mặt. Nhiều bạn trẻ lần đầu tiên được cầm bình sơn để tự tay vẽ lên tường, trải nghiệm cảm giác “giải phóng năng lượng” đúng nghĩa.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình.

Khi sự hào hứng còn chưa kịp lắng xuống, chương trình tiếp nối bằng những thử thách tương tác kịch tính.

Những màn vũ đạo đầy thách thức, xen lẫn sự hồi hộp, đã biến không gian sự kiện thành một sân chơi cộng đồng cuồng nhiệt đúng nghĩa. Cao trào càng được đẩy lên khi Feezy bất ngờ xuất hiện, thổi bùng lên tinh thần đường phố năng động bằng hai ca khúc Chill đi em ơi và Lên xe.

Sự kiện “Unleash your monster” do thương hiệu thời trang thể thao Skechers tổ chức là lời mời gọi đầy cảm hứng để mỗi người đánh thức năng lượng tiềm ẩn, thể hiện trọn vẹn cá tính và phong cách riêng độc đáo. Đây cũng là dịp để mỗi cá nhân phá vỡ những giới hạn quen thuộc, đến gần hơn với nguồn năng lượng tự tin và phong thái bản lĩnh. Trong làn sóng đầy năng lượng của các nghệ sĩ, hơn 200 khách tham dự đã cùng hoà mình vào một hành trình tràn đầy hứng khởi, nơi graffiti, vũ đạo, rap và thời trang gặp gỡ, đồng thời chứng kiến màn ra mắt của dòng sneaker mới Monster EVO.