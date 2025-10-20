Á hậu Quỳnh Châu hé lộ về đám cưới với bạn trai doanh nhân

(VTC News) -

Xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập CAO Fine Jewellery tại TP.HCM, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhận được nhiều chú ý của khán giả. Thời gian qua, Quỳnh Châu nhận được nhiều lời chúc phúc khi thông báo về đám cưới sắp diễn ra vào cuối tháng 10.

Nàng hậu khiến người đối diện ngỡ ngàng bởi nhan sắc rạng rỡ và thần thái viên mãn. Cô diện bộ trang sức vàng đính kim cương thanh mảnh - tuy không cầu kỳ nhưng tinh tế và lấp lánh.

Á hậu Quỳnh Châu sẽ làm đám cưới vào cuối tháng 10.

Tiết lộ về chi tiết của đám cưới của mình và ông xã doanh nhân, Quỳnh Châu cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng không kém hồi hộp khi sự kiện quan trọng nhất cuộc đời được rất nhiều người quan tâm và chúc phúc.

“Điều mà tôi mong mỏi nhất trong đám cưới chính là hy vọng rằng các khách mời sẽ thật sự thoải mái, tận hưởng và chung vui cùng hai vợ chồng. Tôi biết rằng thời điểm này trong năm nhiều sự kiện được diễn ra, nhưng các khách mời đã yêu thương và dành thời gian quý báu của họ để tham dự sự kiện quan trọng nhất đời mình", người đẹp nói.

Nói thêm về ông xã, Quỳnh Châu xúc động vì chồng rất thương và ngày nào cũng nhắc nhở uống nước, nghỉ ngơi sớm. Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn háo hức và hạnh phúc vì “sắp được làm cô dâu rồi”.

Đặc biệt, Quỳnh Châu còn bật mí rằng sẽ có gần 20 chiếc váy cưới được cô trưng diện trong hôn lễ của mình.

Ngoài Quỳnh Châu, siêu mẫu Lan Khuê cũng thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo rạng rỡ và thần thái kiêu sa. Cô lựa chọn bộ trang sức trị giá hàng chục tỷ đồng, được chế tác tinh xảo. Sau 7 năm kết hôn, Lan Khuê được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của người đẹp cũng khiến không ít khán giả ngưỡng mộ.

Lan Khuê ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Không kém cạnh các chị em, Khả Ngân xuất hiện với chiếc đầm dạ hội được đính kết lộng lẫy. Nữ diễn viên 9X diện trên mình bộ trang sức kim cương tiền tỷ, điểm nhấn chính là những viên chủ là đá sapphire.

Trong khi đó, Á Hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 - Nguyễn Quỳnh Anh gây chú ý bởi nhan sắc vượt trội cùng bộ trang sức được khắc chạm thủ công. Người đẹp sánh đôi cùng bạn trai tin đồn - Tiktoker Neyun. Cả hai như hình với bóng, trao nhau những ánh mắt ngọt ngào.

Diễn viên Khả Ngân và Á hậu Quỳnh Anh đọ sắc.

Tại sự kiện, dàn mỹ nhân cũng cơ hội được thưởng thức các không gian nghệ thuật và tiết mục trình diễn được dàn dựng như một hành trình immersive (nghệ thuật sắp đặt âm thanh). Tất cả những trải nghiệm giác quan độc đáo này được dàn dựng bởi nghệ sĩ Chinh Ba.

Màn trình diễn đương đại của nghệ sĩ Chinh Ba kết hợp âm thanh, ánh sáng, chuyển động hình thể và sắp đặt không gian đã tạo nên bản giao hưởng cảm xúc của quá khứ - hiện tại - tương lai.