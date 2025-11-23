  • Zalo

99% 'cao thủ ngôn từ' bị câu đố này đánh gục

Nhìn thì đơn giản, nhưng chưa ai tìm được đáp án chính xác của câu đố này.

Đừng vội tự tin vào vốn từ phong phú của mình, vì câu đố này khiến mọi “cao thủ ngôn từ” phải chào thua. Hãy sắp xếp các từ â/n/c/h/á/c/h/N thành cụm từ có ý nghĩa.

Đáp án của câu đố này là gì?

Hãy để lại đáp án dưới phần bình luận và kiểm tra câu trả lời của các "đối thủ".

Giang Phạm
