99% 'cao thủ ngôn từ' bị câu đố này đánh gục

Đừng vội tự tin vào vốn từ phong phú của mình, vì câu đố này khiến mọi “cao thủ ngôn từ” phải chào thua. Hãy sắp xếp các từ â/n/c/h/á/c/h/N thành cụm từ có ý nghĩa.

Đáp án của câu đố này là gì?

Hãy để lại đáp án dưới phần bình luận và kiểm tra câu trả lời của các "đối thủ".