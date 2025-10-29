9 tháng đầu năm, người Việt chi 306 nghìn tỷ đồng mua hàng trên mạng

(VTC News) -

Thống kê của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong 3 quý đầu năm 2025, doanh thu 4 sàn thương mại điện tử lớn đạt được là 305,9 nghìn tỷ đồng, tăng 34,35% so với cùng kỳ.

Đã có gần 3 triệu sản phẩm được bán ra tại 566,4 nghìn shop.

Số shop quay lại bán hàng/phát sinh đơn hàng trong quý III đã tăng 28.500 shop so với hồi giữa năm. (Nguồn: Metric)

Đáng chú ý là số cửa hàng rời sàn đang giảm dần. Đặc biệt trong quý III, số shop tham gia kinh doanh và bán được hàng đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cũng giúp doanh thu đạt 103,6 nghìn tỷ đồng, cho thấy đà phục hồi tích cực sau giai đoạn chững lại đầu năm và tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 9, tổng số shop đang hoạt động kinh doanh trên 4 sàn thương mại điện tử lớn là 566,4 nghìn shop. Con số này tăng 28.500 shop so với cuối tháng 6 vừa qua, tương đương trong 3 tháng qua, đã có 28.500 cửa hàng quay lại kinh doanh.

Vào tháng 6, thống kê của Metric cho thấy so với đầu năm, có hơn 55.000 shop đã rời sàn; còn nếu so với giữa năm 2024, số shop dừng kinh doanh lên đến 80.000 shop. Ở thời điểm cuối tháng 6, trên 4 sàn có 537,9 nghìn shop hoạt động.

Bên cạnh các ngành hàng chủ lực luôn có doanh số tăng cao và đều theo quý như làm đẹp, nhà cửa đời sống, hàng thời trang, tiêu dùng nhanh, trong quý này ghi nhận nhóm hàng công nghệ tăng trưởng ấn tượng.

Đặc biệt, Apple là thương hiệu có mức tăng doanh số trên sàn đến hơn 72% trong quý này, đạt 2.509 tỷ đồng, cũng là thương hiệu có doanh số cao nhất.

Ở nhóm cửa hàng, Apple Flagship Store cũng là cửa hàng dẫn đầu doanh số, với mức tăng trưởng gần 113%.

Samsung đứng thứ 2 với 821 tỷ đồng, tăng gần 21%; Xiaomi cũng góp mặt ở vị trí thứ 4 với gần 500 tỷ đồng.

Doanh thu thương mại điện tử tăng trưởng ổn định từng tháng bất chấp người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn. (Nguồn: Metric)

Ngành hàng nổi bật trong quý này cũng liên quan đến các sản phẩm công nghệ. Thống kê cho thấy nhóm máy tính, laptop và thiết bị văn phòng ghi nhận mức tăng cao nhất, đạt 1.800 tỷ đồng. Khách mua nhóm sản phẩm này qua mạng phần nhiều chọn linh kiện.

Nổi bật là chuột và bàn phím có doanh thu hơn 314 tỷ đồng; linh kiện máy tính hơn 309 tỷ đồng; màn hình gần 235 tỷ đồng; thiết bị lưu trữ hơn 90 tỷ đồng; cặp laptop hơn 84 tỷ đồng...

Thị trường nằm gọn trong tay Shopee và TikTok Shop

Báo cáo cũng cho thấy dù thị trường thương mại điện tử ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, song cơ cấu cạnh tranh giữa các sàn tiếp tục biến động.

Shopee dù doanh số tăng trưởng không ấn tượng nhưng tiếp tục dẫn đầu thị trường với 56% thị phần. Trong khi đó, TikTok Shop từ mức 30% của quý III năm ngoái nay đã chiếm 41% thị phần, với mức tăng trưởng doanh số đến 69% chỉ trong một quý.

Lazada đang cố giữ thị phần ổn định ở mức 3%, còn Tiki tiếp tục thu hẹp thị phần, với mức giảm doanh số quý này đến 80%.

9 tháng năm 2025, người tiêu dùng Việt đã chi gần 305 tỷ đồng mua hàng qua 4 sàn thương mại điện tử. (Nguồn: metric)

Mua hàng trên mạng, xu hướng chung của người tiêu dùng là chọn phân khúc hàng phổ thông có giá thấp đến tầm trung. Hầu hết các sản phẩm được mua nhiều ở tầm giá 100.000 - 350.000 đồng.

Song thị trường ghi nhận chi tiêu ngày càng nâng lên, thể hiện qua nhóm hàng hóa giá dưới 100.000 đồng giảm từ 26,9% của quý trước xuống 24,4%. Phân khúc trên 1 triệu đồng cũng tăng nhẹ 14,5%.

Đáng chú ý, khách chịu chi mua hàng giá cao tập trung tại sàn Lazada. Trong khi Shopee và TikTok Shop dù doanh số cao và chiếm hết thị phần, nhưng khách mua hàng chỉ tập trung chi trả ở mức giá quanh 100.000 - 110.000 đồng/sản phẩm.

Dự báo doanh thu thương mại điện tử 2025 đạt hơn 410 nghìn tỷ đồng Metric dự báo trong quý cuối năm, doanh số của 4 sàn thương mại điện tử sẽ đạt 105 nghìn tỷ đồng với khoảng 1,069 triệu sản phẩm được bán ra, chỉ nhích nhẹ so với quý III, do mùa mua sắm Tết rơi vào quý I năm sau. Tuy nhiên, các chiến dịch siêu sale cuối năm như 11/11 và 12/12, dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sức mua trên toàn thị trường. Nhóm hàng hóa được mua nhiều tập trung ở các sản phẩm mùa lạnh như mỹ phẩm chăm sóc da, quần áo ấm, các sản phẩm giữ nhiệt và đồ trang trí các dịp lễ hội, bánh kẹo, đồ uống, quà tặng... Với dự báo này, doanh thu thương mại điện tử của 4 sàn lớn năm 2025 ước hơn 410 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 90 nghìn tỷ đồng so với mức 318.900 tỷ đồng của năm 2024. Trong dự báo năm ngoái, đơn vị này ước doanh số năm 2025 đạt 387,5 nghìn tỷ đồng.