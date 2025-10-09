9 cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Nguyên bị thương khi giúp đỡ Nhân dân chống lũ

(VTC News) -

Ngày 9/10, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Thái Nguyên có 9 cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ Nhân dân trong khu vực ngập lụt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ bị thương khi hỗ trợ Nhân dân tại khu vực ngập lụt.

Trong đó, Đại úy Dương Quang Huy, Công an phường Linh Sơn bị thương trong quá trình hỗ trợ Nhân dân tại khu vực ngập lụt, canô của lực lượng cứu nạn gặp nước siết, va đập mạnh vào cột điện. Đại uý Huy bị ngã, hai chân bị kẹp vào khu vực động cơ chân vịt và bị thương.

Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, cán bộ phòng Cảnh sát cơ động bị mảnh kính cứa vào chân khi hỗ trợ, giúp đỡ gia đình một cụ già tại khu vực ngập lụt.

Sau khi bị thương, các cán bộ, chiến sĩ được đưa đến Bệnh xá Công an tỉnh xử lý, điều trị vết thương.

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 7/10 đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng.

Thiên tai đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nặng nề.

Khu vực phía Bắc tỉnh có 3 điểm trọng yếu bị cô lập, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi khiến một số xã, phường và điểm dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Gần 5.000ha cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại trong chăn nuôi cao gấp nhiều lần so với bão Yagi trước đây, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỷ đồng.