8 tổ công tác Công an Hà Nội ra quân hỗ trợ triển khai chính quyền 2 cấp

(VTC News) -

Sáng 29/6, tại lễ ra quân hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Công an Hà Nội công bố thành lập 8 tổ công tác, gồm: Tổ An toàn thông tin, Tổ Giải quyết khó khăn vướng mắc, Tổ Định danh điện tử, Tổ Cải cách hành chính, Tổ Tiếp công dân, Tổ Truyền thông cộng đồng, Tổ Công an cấp xã và Tổ Công tác cộng đồng.

Hà Nội ra mắt 8 tổ công tác phục vụ hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: C06)

Các tổ công tác này là đại diện cho tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”, là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở.

Lễ ra quân do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) thuộc Bộ Công an nhấn mạnh: “Chúng ta đang ở trong những thời khắc lịch sử thực hiện Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyềnđịa phương 2 cấp. Chỉ còn 3 ngày nữa, mô hình mới sẽ chính thức vận hành.

Lễ ra quân của ngày hôm nay là hành động đáp lời, là sự hưởng ứng kịp thời, là cam kết mạnh mẽ của tuổi trẻ 4 đơn vị, thể hiện quyết tâm của Thủ đô Hà Nội sẽ về đích đúng hẹn, đảm bảo mọi hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn từ ngày 1/7/2025”.

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục C06 phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: C06)

Đại diện Cục C06 cũng cho biết, chính quyền 2 cấp là mô hình tổ chức hành chính phù hợp với yêu cầu phát triển, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn phát sinh không ít khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của người dân.

Đoàn xe của lễ phát động khởi hành từ trụ sở Công an Hà Nội. (Ảnh: Cục C06)

Hiện Bộ Công an đang chủ trì xây dựng cuốn cẩm nang hướng dẫn tổng thể các nhiệm vụ của cấp xã, cấp tỉnh. Cuốn cẩm nang này sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID, trở thành công cụ “cầm tay chỉ việc” cho cả cán bộ và người dân. Đây là một sản phẩm trí tuệ của ngành Công an, đóng góp trực tiếp vào thành công chung của cả nước.