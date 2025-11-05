8 tỉnh miền Trung nguy cơ lũ quét, ngập lụt, gió mạnh do bão số 13 Kalmaegi

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tác động của bão số 13 Kalmaegi, ngày 6-7/11, TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt. Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to, lượng mưa dao động 150-300mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên xu thế giảm.

Ngoài ra, ngày 7-8/11, Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-150mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 200mm/đợt.

Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 200mm chỉ trong 3 giờ.

Miền Trung đối diện đợt mưa lũ mới do tác động của bão số 13 Kalmaegi. (Ảnh minh hoạ: Thanh Ba)

Cục Khí tượng thuỷ văn cũng đưa ra dự báo chi tiết 8 tỉnh, thành nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, lũ quét, ngập lụt.

Tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 50-100m, có nơi trên 150mm. Từ chiều tối và đêm 6/11, trên vùng biển, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 15 xã, phường. Ngập lụt có thể xảy ra tại các xã Cẩm Bình, Cẩm Duệ.

Tổng lượng mưa ở phía bắc tỉnh Quảng Trị phổ biến 50-100m, phía nam 80-200mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 6/11, trên vùng biển có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng đất liền ven biển phía nam tỉnh gió cấp 6-7, giật cấp 8.

Lũ trên sông Gianh ở mức dưới báo động (BĐ)1, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn ở mức dưới BĐ2 đến BĐ3.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 41 xã, phường. Đồng thời 40 xã, phường ở địa phương này nguy cơ xảy ra ngập lụt nghiêm trọng.

Tại TP Huế, tổng lượng mưa dao động 100-300m, có nơi trên 450mm.

Từ ngày 6/11, gió trên vùng biển mạnh dần lên cấp 6-7, giật 8-9, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Từ chiều tối và đêm, vùng đất liền ven biển phía nam tỉnh có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Lũ trên sông Hương, Sông Bồ có thể ở mức BĐ3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét sạt, lở đất có thể xảy ra ở 31 xã, phường. Nguy cơ ngập lụt xảy ra tại 95 xã, phường.

TP Đà Nẵng cũng xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 100-300m, có nơi trên 400mm.

Từ gần sáng 6/11, trên vùng biển gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật 8-9, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Từ chiều và chiều tối cùng ngày, vùng đất liền ven biển thành phố gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn ở mức dưới BĐ2 đến dưới BĐ3. Lũ quét, sạt lở đất nguy cơ xảy ra tại 69 xã, phường và 35 xã, phường có thể ngập lụt.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tổng lượng mưa tại phía đông khoảng 200-400m, có nơi trên 500mm; phía tây tỉnh 100-250mm, cục bộ trên 300mm.

Từ gần sáng 6/11, trên vùng biển gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15-16. Vùng đất liền từ chiều cùng ngày có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 13-14, sâu trong đất liền có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trên các sông khả năng xảy ra một đợt lũ, đỉnh lũ trên các Sông Vệ, Trà Câu, Trà Khúc, Trà Bồng lên xấp xỉ, cao hơn BĐ3, các sông thuộc lưu vực sông Sê San lên mức BĐ2-BĐ3.

301 điểm có nguy cơ sạt lở đồi, núi, lũ quét tập trung tại 49 xã vùng đồi, núi nguy cơ ảnh hưởng đến 4.057 hộ/16.079 khẩu và 32 xã, phường có thể đối diện ngập lụt.

Tỉnh Gia Lai có tổng lượng mưa phía đông tỉnh dao động 200-400m, có nơi trên 600mm, phía tây tỉnh 80-150mm, cục bộ trên 200mm.

Từ gần sáng 6/11, trên vùng biển gió mạnh dần 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17. Từ chiều 6/11, đất liền ven biển có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15, sâu trong đất liền gió cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Lũ trên sông An Lão (tại trạm An Hòa) đỉnh lũ ở mức BĐ2- BĐ3, sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn và trạm Thạnh Hòa đỉnh lũ ở mức trên BĐ3, tại trạm Bình Nghi mực nước đỉnh lũ ở mức BĐ1-BĐ2. Trên lưu vực sông Ba tại trạm An Khê mực nước đỉnh lũ ở mức BĐ2- BĐ3, tại trạm Ayun Pa mực nước đỉnh lũ ở mức trên BĐ3. Trên sông Ayun tại trạm PMơRê mực nước đỉnh lũ ở mức BĐ1-BĐ2.

Lũ quét, sạt lở đất cao có thể xảy ra ở 25 xã, phường. Nguy cơ ngập lụt sâu và kéo dài tại vùng trũng thấp, đô thị, khu dân cư ven sông, ven biển, đặc biệt tại các khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh.

Tại Đắk Lắk, tổng lượng mưa tại phía đông tỉnh 200-300m, có nơi trên 400mm; phía tây tỉnh 80-150mm, cục bộ trên 200mm.

Từ gần sáng 6/11, trên vùng biển gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17. Từ chiều 6/11, vùng đất liền ven biển có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15, sâu trong đất liền có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Lũ trên sông Krông Búk xấp xỉ BĐ1, sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn BĐ1 đến trên BĐ1 1,0m; sông Srê Pốk tại Bản Đôn đạt BĐ1 - BĐ2.

Trên sông Ba đỉnh lũ đạt BĐ1 - BĐ2m. Các sông Kỳ Lộ, Tam Giang, Bàn Thạch, mực nước đỉnh lũ phổ biến BĐ2 - BĐ3.

171 điểm có nguy cơ sạt lở đồi, núi, lũ quét tập trung tại 42 xã vùng đồi, núi và 32 xã, phường có thể xảy ra ngập lụt.

Tại tỉnh Khánh Hòa, tổng lượng mưa phía bắc tỉnh 100-200m, có nơi trên 250mm, phía nam tỉnh 50-100mm, cục bộ trên 150mm.

Từ gần sáng 6/11, trên vùng biển gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Từ chiều và chiều tối cùng ngày, vùng đất liền ven biển có gió mạnh 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển đặc khu Trường Sa từ 5/11 gió mạnh cấp 11-12, phía bắc cấp 13-14, giật cấp 17.

Dự báo ngày 6-7/11, trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa mực nước có dao động và khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-2. Trong đó, sông Dinh Ninh Hòa ở mức BĐ2-3.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 32 xã, phường. Ngập úng, ngập lụt có thể xảy ra tại 18 xã, phường.