8 mẫu xe hybrid đáng tin cậy nhất đang bán trên thị trường

Hầu hết các dòng xe hybrid truyền thống (HEV) không có khả năng cung cấp chế độ lái hoàn toàn như dòng xe hybrid sạc điện (PHEV) hay xe thuần điện dùng pin (BEV). Nhưng đổi lại, xe HEV lại ít gặp trục trặc hơn so với xe PHEV hay xe BEV vì chúng ít phức tạp hơn.

Điều đó cho thấy xe HEV đáng tin cậy hơn dù không là phải tất cả. Dựa trên kiểm tra xếp hạng về chi phí bảo dưỡng của công ty nghiên cứu thị trường J.D. Power và các khiếu nại của Cơ quan Quản lý an toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) đối với một số HEV hàng đầu trên thị trường hiện nay, dưới đây là 8 chiếc xe hybrid đáng tin cậy nhất.

1. Lexus ES 300h

Không có gì ngạc nhiên khi thấy Lexus ở vị trí cao nhất, xét đến vị thế của thương hiệu này là nhà sản xuất ô tô được J.D. Power yêu thích nhất về độ tin cậy với số điểm 88/100. Riêng mẫu Lexus ES 300h 2024 không nhận được bất kỳ khiếu nại nào, nhưng có một lần triệu hồi do camera lùi bị lỗi.

Tuy nhiên, sự cố này xảy ra đối với 18.616 xe Lexus các loại, không chỉ riêng mẫu ES 300h. Sự cố được xác định là do lập trình không chính xác trong phần mềm của bộ điều khiển điện tử hỗ trợ đỗ xe. CarComplaints (trang thu thập khiếu nại của khách hàng) cho biết họ không ghi nhận một khiếu nại nào trong hồ sơ đối với ES 300h kể từ năm 2020.

2. BMW X4 Hybrid

Vào năm 2024, BMW cung cấp một loạt các xe SUV hạng sang thể thao đời mới bao gồm X3, X4, X5,... Tuy nhiên, chỉ có một mẫu xe dẫn đầu về điểm số độ tin cậy 87/100 của J.D. Power là X4. Vào tháng 11/2023, chỉ có 201 chiếc xe BMW X4 2024 bị triệu do cơ cấu lái không được siết chặt đúng cách. Theo CarComplaints, các mẫu xe đời 2024-2025 đã được hãng xe sang của Đức giải quyết.

Còn RepairPal (trung tâm cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô của Mỹ) cho biết chi phí bảo dưỡng xe sang cao hơn mức trung bình của một chiếc xe thông thường nhưng tần suất bạn phải đưa X4 đến cửa hàng sửa chữa thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả xe sang và xe thông thường. Hiện tại, BMW X4 2024 cũng chưa ghi nhận bất kỳ khiếu nại nào từ NHTSA.

3. Toyota Camry Hybrid

J.D. Power đã chấm điểm 86/100 về chất lượng và độ tin cậy dành cho mẫu Toyota Camry Hybrid 2025 và được đơn vị này đánh giá là mẫu xe "Tuyệt vời", khẳng định vị thế là một trong những chiếc sedan hybrid đáng tin cậy nhất trên thị trường. Không chỉ có J.D. Power, Toyota Camry Hybrid 2025 cũng đạt được điểm số độ tin cậy 86% từ Tạp chí tư vấn tiêu dùng Consumer Reports (CR).

Toyota Camry Hybrid nằm trong danh sách triệu hồi với 4.212 xe nhưng tất cả đều là đời xe Camry 2023-2024 liên quan đến các mối hàn không đủ trên khung ghế sau. CarComplaints cũng không ghi nhận khiếu nại nào trong hồ sơ của họ đối với Camry Hybrid đời 2025, 2024 hoặc 2023, với vấn đề lớn nhất đối với mẫu xe 2022 là lớp sơn bị ố vàng khi bị dính xăng.

4. Lexus RX Hybrid

Lexus RX Hybrid nhận được điểm số 85/100 về độ tin cậy của J.D. Power trong năm 2024. Điều này là hợp lý, vì Lexus RX Hybrid đã liên tục đạt điểm trong phạm vi đó trong 10 năm qua. CR cũng cho rằng mọi phiên bản của Lexus RX đều đáng tin cậy, nhưng riêng phiên bản 450h chưa từng bị thu hồi lần nào và không có khiếu nại nào.

Đợt triệu hồi duy nhất của Lexus RX 2024 liên quan đến tựa đầu bị lỏng xảy ra trên các phiên bản RX 350h và RX 500h. Còn lại Lexus RX 2024 chỉ có một khiếu nại về cháy điện trên CarComplaints, nhưng khiếu nại này cũng chỉ xảy ra đối với phiên bản RX 350h và 500h.

5. Lexus UX Hybrid

Lexus UX ra mắt toàn cầu vào năm 2018 nhưng đến năm 2023, thương hiệu xe sang của Toyota mới cung cấp hệ truyền động hybrid cho mẫu xe SUV này. Vì thế, đây vẫn là một mẫu xe hybrid mới trên thị trường. Những năm trước được gọi là Lexus UX 250h, nhưng từ năm 2025, biến thể hybrid của mẫu xe này sẽ chuyển thành UX 300h, thực tế là một phiên bản mới cho dòng xe hybrid.

J.D. Power đã đánh giá độ tin cậy của Lexus UX Hybrid 2025 đạt điểm 85/100. Điểm số này bao gồm các biện pháp về khuyết tật, trục trặc và lỗi thiết kế mà chủ xe gặp phải. Khiếu nại duy nhất của Lexus UX được NHTSA xác nhận là sự cố cửa sổ trời tự nổ khỏi khung. Với chỉ một khiếu nại trong hồ sơ, có thể yên tâm rằng đây là một sự may rủi.

CarComplaints không ghi nhận khiếu nại nào trong hồ sơ đối với chiếc xe này, trong bất kỳ năm sản xuất nào. Một cuộc triệu hồi đã dành cho Lexus UX Hybrid 2025 liên quan đến việc mất công suất truyền động do dây điện bị hỏng, nhưng điều này chỉ ảnh hưởng đến 141 xe.

6. Ford Escape HEV

Ford Escape HEV đang được đồn đoán sẽ bị ngừng sản xuất để hãng xe Mỹ thay thế bằng một sản phẩm mới. Nhưng thực tế lại cho thấy đây là một trong số ít xe hybrid của Mỹ đang bán trên thị trường có độ tin cậy cao. J.D. Power đã chấm điểm độ tin cậy cho Escape Hybrid ở mức 85/100.

Mẫu xe này cũng chưa từng bị thu hồi lần nào và cũng chưa từng nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ NHTSA. Điều này áp dụng cho các mẫu xe đời 2023, 2024 và 2025. Trên CarComplaints, những khiếu nại của người dùng sẽ chỉ được tìm thấy trên xe đời 2022 với duy nhất một báo cáo về lỗi quá nhiệt. Vấn đề này đã được giải quyết nhanh chóng ngay tại đại lý.

7. KIA Sportage Hybrid

Biến thể hybrid của KIA Sportage có mặt trên thị trường từ năm 2023 và sau 2 năm, mẫu xe SUV cỡ nhỏ của Hàn Quốc đang cho thấy nỗ lực làm hài lòng các chủ sở hữu. J.D. Power chấm điểm độ tin cậy cho KIA Sportage Hybrid là 84/100.

Nhiều yếu tố giúp tăng độ tin cậy của xe, và một trong những yếu tố lớn hơn là tính an toàn khi nhận được đánh giá an toàn tổng thể 5 sao của NHTSA. Cho đến nay, KIA Sportage Hybrid có thành tích trong sạch về cả tính an toàn và triệu hồi.

8. Honda CR-V Hybrid

Tính đến nay, mới chỉ có hai đợt triệu hồi đã xảy ra đối với mẫu xe Honda CR-V 2025 liên quan đến rò rỉ bơm nhiên liệu áp suất cao và hộp số bị hỏng, có thể khiến việc lái xe trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là mẫu xe hybrid đáng tin cậy nhất trong dòng xe của thương hiệu ô tô Nhật Bản. Đó là lý do tính đến thời điểm hiện tại, Honda chỉ cung cấp một mẫu SUV hybrid.

Về độ tin cậy, Honda CR-V Hybrid 2025 được J.D. Power chấm điểm 84/100. Điểm số này đo lường mức độ khiếm khuyết, trục trặc và lỗi thiết kế mà chủ sở hữu gặp phải. Ngoài ra, Honda CR-V Hybrid 2025 cũng đã nhận được xếp hạng an toàn tổng thể 5 sao của NHTSA.