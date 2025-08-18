8 lợi ích không ngờ khi ăn lá hẹ thường xuyên

(VTC News) -

Lá hẹ là loại rau xanh với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, lá hẹ vị hơi chua và hăng nhẹ, tính ấm.

Hẹ là loại rau gia vị rất quen thuộc (Ảnh: Shutterstock)

Loại rau này giàu protein, vitamin, canxi, phốt pho, chất xơ và các nguyên tố vi lượng và khoáng chất, tốt cho sức khỏe. Theo Epochtimes, dưới đây là 8 tác dụng tuyệt vời mà lá hẹ mang lại.

Cung cấp vitamin K

Trong lá hẹ chứa vitamin K - chất dinh dưỡng quan trọng với sức khỏe xương cũng như quá trình đông máu của cơ thể.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Allicin và flavonoid trong hẹ có thể giúp giảm mức cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Nhuận tràng, giảm táo bón

Những thành phần như protein, chất béo, canxi, sắt, carotene, vitamin C cùng chất xơ trong lá hẹ có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng nhu động ruột. Từ đó, tạo cảm giác ngon miệng, kích thích thèm ăn, thích hợp cho người bệnh táo bón.

Cải thiện trí nhớ

Trong lá hẹ có thành phần choline và folate. Choline tham gia vào quá trình tổng hợp acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh trí nhớ, tâm trạng và tư duy. Do đó, bổ sung lá hẹ vào thực đơn ăn uống khoa học cũng giúp cải thiện tình trạng mất trí nhớ ở người cao tuổi.

Giúp ngủ ngon

Trong thành phần của lá hẹ chứa lượng nhỏ choline. Dưỡng chất này có khả năng giúp chúng ta cải thiện được tâm trạng, ngủ ngon hơn.

Hỗ trợ phòng chống ung thư

Các chất trong rau hẹ như lưu huỳnh, carotene, vitamin A có khả năng ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển và lây lan ra cơ thể. Vì vậy, việc bổ sung các món ăn chế biến từ lá hẹ là việc rất nên làm.

Trị cảm cúm, chống viêm

Theo Đông y, lá hẹ tính ấm, vị cay. Thành phần kháng sinh trong lá hẹ giúp ức chế các vi khuẩn, virus gây cảm cúm. Ngoài ra, loại rau này rất hữu ích trong việc giảm đau bụng kinh, điều hòa kinh nguyệt, ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa ở nữ giới.

Thúc đẩy tuần hoàn máu, đẹp da, chống lão hóa

Lá hẹ giàu vitamin, dưỡng chất nên rất tốt cho làn da phụ nữ, chống lão hóa. Ăn lá hẹ thường xuyên giúp quá trình lưu thông máu trong cơ thể tốt hơn.

Tuy lá hẹ tốt cho sức khỏe nhưng mỗi lần ăn không nên quá nhiều, không nên cùng một lúc ăn lá hẹ và uống sữa, không ăn lá hẹ đã nấu chín để qua đêm. Những người đang mắc bệnh liên quan tới mắt, nóng trong, dạ dày yếu, bị mụn nhọt hoặc mắc bệnh về đường tiêu hóa không nên ăn lá hẹ.