7 lý do bạn nên ăn quả kiwi

(VTC News) -

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, vitamin C là dưỡng chất vàng đối với sức khoẻ, nó giúp tăng cường đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh thông thường.

"Chúng ta có thể bổ sung vitamin C hiệu quả nhất thông qua trái cây tươi", PGS Lâm nói. Trái cây cung cấp nguồn vitamin C tự nhiên, giúp hấp thụ tốt hơn và dự trữ lâu hơn trong cơ thể. Một trong những loại trái cây giàu vitamin C và dễ ăn là quả kiwi.

"Kiwi có hai loại chính là kiwi vàng và kiwi xanh. Kiwi vàng vị ngọt đậm, trong khi kiwi xanh vị ngọt thanh, cả hai đều rất mọng nước và giàu dưỡng chất", bác sĩ Lâm nói và cho biết, trong 100g kiwi chứa từ 90 đến 150 mg vitamin C.

Theo PGS Nguyễn Thị Lâm, trẻ cần ít nhất 25mg, người lớn cần từ 65 đến 90mg vitamin C mỗi ngày. Một trái kiwi đủ để cung cấp lượng vitamin C cần thiết không chỉ cho trẻ mà còn cho các thành viên khác trong gia đình. Vì vậy, kiwi xứng đáng được gọi là "siêu quả" bởi hương vị thơm ngon và hàm lượng dưỡng chất phong phú.

Kiwi không chỉ ngon mà còn là nguồn cung cấp Vitamin C tự nhiên tuyệt vời, giúp tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Lợi ích sức khoẻ của kiwi

Ngoài việc cung cấp lượng Vitamin C dồi dào, quả kiwi còn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe:

Giàu chất chống oxy hóa

Kiwi chứa nhiều chất chống oxy hóa như Vitamin E, polyphenol và carotenoid. Các chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa

Kiwi là nguồn chất xơ phong phú, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong kiwi giúp tăng cường sự di chuyển của ruột và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch

Không chỉ chứa Vitamin C, kiwi còn có các dưỡng chất như folate, kali và kẽm, tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc duy trì và tăng cường hệ miễn dịch. Điều này giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Tốt cho tim mạch

Kiwi có hàm lượng kali cao, giúp điều hòa huyết áp và ngăn ngừa tình trạng tăng huyết áp. Chất xơ và chất chống oxy hóa trong kiwi cũng giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hãy thêm kiwi vào thực đơn hàng ngày.

Hỗ trợ giấc ngủ

Kiwi chứa serotonin, chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy ăn kiwi trước khi đi ngủ có thể giúp cải thiện thời gian và chất lượng giấc ngủ, đặc biệt hữu ích cho những người mắc chứng mất ngủ.

Tăng cường sức khỏe da

Vitamin C và E trong kiwi giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV và ô nhiễm môi trường. Chúng cũng thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da mịn màng và giảm nếp nhăn.

Hỗ trợ giảm cân

Với hàm lượng calo thấp và nhiều chất xơ, kiwi là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn giảm cân. Chất xơ trong kiwi giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng calo tiêu thụ hàng ngày.

Để tận dụng tối đa lợi ích của kiwi, bạn có thể bổ sung loại trái cây này vào chế độ ăn hàng ngày bằng cách ăn trực tiếp hoặc cắt lát kiwi để thêm vào món salad, sử dụng kiwi làm nguyên liệu trong các món sinh tố, nước ép hay thêm kiwi vào sữa chua hoặc ngũ cốc ăn sáng.

Hãy bổ sung kiwi vào thực đơn hàng ngày để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời mà loại trái cây này mang lại.