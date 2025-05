7 lợi ích sức khoẻ tuyệt vời của củ đậu với sức khoẻ

(VTC News) -

Đặc điểm sinh học và thành phần trong củ đậu

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, cây củ đậu là giống cây dây leo được biết đến với tên khác là sắn nước, củ sắn... cao 4 - 5m, hoa màu tím nhạt, rễ phát triển to rồi hình thành củ bên ngoài là lớp vỏ màu vàng nhạt, bên trong là ruột màu trắng kem. Củ đậu vị ngọt thanh, có thể dùng ăn sống trực tiếp, ép nước hoặc chế biến thành các món ăn mặn.

Thành phần chính trong mỗi củ đậu gồm: 2,4% tinh bột, 4.51% Glucoza, 86 - 90% nước, 1.46% protein. Ngoài ra, củ đậu cũng rất giàu vitamin C, sắt, photpho, canxi,... và đặc biệt nhất là không chứa chất béo.

Củ đậu là loại củ rẻ tiền nhưng rất tốt cho sức khoẻ

Tác dụng của củ đậu

Biết ăn củ đậu đúng cách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy cụ thể, củ đậu có tác dụng gì?

Tốt cho người tiểu đường

Chất xơ trong củ đậu giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn. Điều này đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng củ đậu tiêu thụ hàng ngày.

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ vitamin C

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Health Shot cho biết, vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Nó kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật hiệu quả hơn. Vitamin C còn tham gia vào quá trình sản xuất collagen, một protein quan trọng cho sức khỏe da, xương và mạch máu.

Cung cấp kali, hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali trong củ đậu giúp duy trì cân bằng điện giải, vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Chế độ ăn giàu kali thường liên quan đến việc giảm nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh tim mạch khác.

Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong củ đậu còn giúp giảm hấp thu cholesterol xấu (LDL) từ ruột, một yếu tố nguy cơ quan trọng gây ra xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương

Ngoài vitamin C, củ đậu còn chứa các hợp chất chống oxy hóa khác như flavonoid (ví dụ như quercetin) và polyphenol. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do, là các phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào và dẫn đến lão hóa và các bệnh mãn tính.

Việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như củ đậu giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Tăng sức khỏe cho hệ tim mạch

Chất xơ và vitamin C hòa tan trong củ đậu có khả năng đánh tan cholesterol trong máu nên sẽ ngăn ngừa nguy cơ đối với bệnh về tim mạch, nhất là bệnh đột quỵ. Bên cạnh đó, kali trong củ đậu còn hỗ trợ thư giãn cho mạch máu nên mang lại tác dụng hạ huyết áp khá tốt.

Tăng vẻ đẹp làn da

Vitamin C trong củ đậu giúp cơ thể sản sinh collagen để tăng sự trắng sáng và mịn màng cho làn da. Củ đậu còn giàu khoáng chất và nước nên sẽ giúp da không bị khô và tăng khả năng đào thải độc tố.

Với những người bị nám da thì củ đậu càng vô cùng có ích. Hàm lượng nước trong củ đậu sẽ mang đến vẻ đẹp tươi mới cho da, loại bỏ dần tàn nhang và vết đen trên da. Có thể dùng củ đậu như một loại mặt nạ tự nhiên để tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm cho da. Xay nhuyễn củ đậu hoặc thái củ đậu thành lát mỏng đắp lên da mặt 15 phút trước khi ngủ rồi rửa sạch, làm đều đặn hàng ngày bạn sẽ thấy tình trạng nám da được cải thiện.

Hỗ trợ giảm cân

Mặc dù có lượng khoáng chất và vitamin cao nhưng củ đậu lại rất ít calo. Vì thế, với những người giảm cân, có thể chọn củ đậu cho một bữa ăn nhẹ để giảm cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác no lâu. Đặc biệt, prebiotic của củ đậu giúp cho quá trình tiêu hóa trở nên dễ dàng, quá trình giảm cân vì thế không bị thừa calo hay thừa chất.