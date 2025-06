(VTC News) -

Chế độ ăn uống cân bằng, giàu vitamin, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu có thể mang lại điều kỳ diệu cho thận.

Một số loại thực phẩm chứa các hợp chất tự nhiên giúp đào thải độc tố, hạ huyết áp và giảm khối lượng công việc của thận.

Nếu bạn muốn chăm sóc thận đúng cách, hãy thường xuyên bổ sung những loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày:

Ớt chuông đỏ

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Times of Indian (Ấn Độ) cho biết, ớt chuông đỏ có hàm lượng kali thấp, an toàn cho những người bị bệnh thận, chứa nhiều vitamin A và C - cả hai đều là chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm và căng thẳng tế bào.

Những quả ớt này cũng chứa lycopene, hỗ trợ khả năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Màu sắc rực rỡ và kết cấu giòn giúp chúng bổ sung tuyệt vời cho món salad, món xào hoặc đồ ăn nhẹ.

Bắp cải

Là loại rau họ cải giàu chất xơ giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể trong khi lại ít kali, lý tưởng để hỗ trợ thận. Nó chứa các chất phytochemical và chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm căng thẳng oxy hóa và viêm - hai yếu tố có liên quan chặt chẽ đến bệnh thận.

Hàm lượng chất xơ cao hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, cũng gián tiếp có lợi cho thận bằng cách thúc đẩy quá trình đào thải chất thải thường xuyên.

Quả việt quất

Việt quất giàu chất chống oxy hóa anthocyanin, giúp bảo vệ tế bào thận khỏi tác động của các gốc tự do. Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthshots cho biết, theo chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Kara Rosenfeld (Mỹ), anthocyanin không chỉ chống viêm mà còn giúp cải thiện quá trình lọc máu của thận tự nhiên.

Loại quả này cũng có lượng natri và kali thấp, phù hợp với người đang có vấn đề về thận.

Dầu oliu và táo là hai thực phẩm rất tốt cho thận

Lòng trắng trứng

Khác với lòng đỏ chứa nhiều phốt pho, lòng trắng trứng lại là nguồn đạm chất lượng cao, ít chất thải nitơ - phù hợp với chế độ ăn hạn chế đạm của người bệnh thận. Theo TS. Elaine Magee, chuyên gia dinh dưỡng của Đại học Stanford, lòng trắng trứng cung cấp axit amin thiết yếu, hỗ trợ duy trì khối cơ mà không gây gánh nặng cho thận.

Táo

Chứa nhiều pectin – loại chất xơ hòa tan – táo giúp kiểm soát lượng đường và cholesterol trong máu, từ đó giảm gánh nặng cho thận. Táo cũng có đặc tính lợi tiểu nhẹ, hỗ trợ quá trình bài tiết tự nhiên. Đây là loại trái cây được khuyên dùng hằng ngày để hỗ trợ chức năng lọc máu.

Dầu ôliu

Dầu ôliu nguyên chất là nguồn chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm viêm và cải thiện chức năng nội mô mạch máu - yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ hệ thận-tiết niệu. Ngoài ra, dầu ôliu không chứa phốt pho, kali hay natri – ba khoáng chất cần được kiểm soát nghiêm ngặt trong bệnh thận mạn.

Ngoài các thực phẩm trên, người nguy cơ cao mắc bệnh thận như người cao tuổi, bệnh tiểu đường hay huyết áp cao cần hạn chế muối, nước ngọt có gas và thực phẩm chế biến sẵn. Việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối và đi khám định kỳ sẽ giúp thận hoạt động tối ưu và phòng tránh suy thận.

Súp lơ

Là loại rau ít kali chứa nhiều chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa, tất cả đều hỗ trợ chức năng thận và sức khỏe nói chung. Nó giúp cơ thể loại bỏ độc tố tự nhiên đồng thời giảm viêm và stress oxy hóa có thể gây hại cho thận theo thời gian.

Súp lơ cũng chứa các hợp chất hỗ trợ chức năng gan, hỗ trợ giải độc. Tính linh hoạt của nó cho phép nó thay thế các loại thực phẩm có hàm lượng kali cao hơn như khoai tây và ngũ cốc trong các món ăn như súp lơ nghiền hoặc cơm súp lơ.