7 điều cần lưu ý khi sửa nhà tránh đội chi phí

(VTC News) -

Sửa nhà là quá trình giúp cải tạo, mang lại diện mạo mới cho ngôi nhà. Tuy nhiên, nếu không tính toán kỹ lưỡng, chi phí sửa chữa có thể “đội giá” gấp đôi, thậm chí gấp ba so với dự kiến ban đầu.

Để tránh tình trạng này, gia chủ cần lưu ý một số điểm quan trọng dưới đây nhằm tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình.

Lập kế hoạch chi tiết

Trước khi sửa nhà, việc đầu tiên là lập bản kế hoạch rõ ràng. Hãy xác định cụ thể hạng mục cần sửa như sơn tường, lát sàn, thay cửa, nâng tầng hay mở rộng phòng.

Bản kế hoạch càng chi tiết sẽ càng dễ kiểm soát chi phí và tránh những phát sinh không cần thiết.

Dự trù kinh phí

Trước khi sửa nhà cần lên kế hoạch và dự trì kinh phí. (Ảnh minh họa)

Để tính chi phí cụ thể, cần có thiết kế tổng thể, bao gồm triển khai chi tiết và phối cảnh 3D. Bản vẽ chuẩn sẽ giúp việc bóc tách thi công dễ dàng, ít sai sót và phát sinh.

Chi phí xây mới (phần thô) thường dao động từ 3 - 5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, chi phí cải tạo nhà thường không cố định, tùy theo mức độ cải tạo, diện tích, vật liệu, khu vực xây dựng...

Chi phí cải tạo thường bao gồm các hạng mục như thiết kế, mua vật tư, nội thất, thuê nhà thầu. Nếu nhà trong ngõ nhỏ, cần tính toán thêm giải pháp và chi phí vận chuyển vật liệu, rác thải.

So sánh giá từ nhiều đơn vị thi công

Giá vật liệu và nhân công có thể chênh lệch khá lớn giữa các nhà thầu. Do đó, đừng vội ký hợp đồng với đơn vị đầu tiên. Hãy tham khảo giá của khoảng 2–3 đơn vị để có cái nhìn tổng quan về mức chi phí hợp lý.

Khi so sánh, không nên chỉ nhìn vào con số tổng, mà cần xem kỹ từng hạng mục, loại vật liệu, nhân công và thời gian bảo hành để đảm bảo công trình có chất lượng tốt và đúng giá trị.

Cân nhắc thời điểm

Mùa mưa thường khiến tiến độ bị gián đoạn, kéo dài thời gian, dẫn đến tăng chi phí nhân công và vật liệu.

Vì vậy, nên chọn mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) để quá trình sửa chữa diễn ra thuận lợi, tránh phát sinh do thời tiết.

Bên cạnh đó, cải tạo quá gấp sẽ dễ dẫn đến tình trạng "đội giá" nhân công và vật liệu. Theo đó, gia chủ nên có kế hoạch từ trước ngày khởi công ít nhất 1-2 tháng.

Sử dụng vật liệu cũ

Không phải tất cả vật liệu trong nhà cũ đều cần thay mới. Gia chủ có thể tận dụng một số hạng mục như cửa gỗ, gạch lát, khung nhôm, thiết bị vệ sinh còn sử dụng được.

Việc tái sử dụng vật liệu không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ để đảm bảo độ bền và tính an toàn.

Giám sát thi công

Thiếu giám sát là một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí sửa nhà. (Ảnh minh họa)

Một trong những nguyên nhân khiến chi phí tăng là việc thiếu giám sát. Nếu không theo dõi thường xuyên, đội thi công có thể thay đổi vật liệu, kéo dài thời gian hoặc phát sinh công việc ngoài kế hoạch.

Do đó, nên dành thời gian kiểm tra tiến độ hàng ngày hoặc thuê giám sát chuyên nghiệp để đảm bảo mọi hạng mục được thực hiện đúng như hợp đồng.

Ưu tiên chất lượng thay vì giá rẻ

Vì muốn tiết kiệm nhiều người chọn vật liệu hoặc nhà thầu giá rẻ, nhưng hậu quả là công trình nhanh xuống cấp, tốn thêm chi phí sửa chữa sau này.

Tốt nhất, nên chọn những sản phẩm, đơn vị uy tín, có cam kết bảo hành rõ ràng để đảm bảo độ bền lâu dài cho ngôi nhà.