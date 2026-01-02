66 trọng tài và trợ lý tham dự tập huấn nhiệm vụ bóng đá nữ và giải trẻ

(VTC News) -

Khóa tập huấn năm nay quy tụ tổng cộng 66 trọng tài và trợ lý trọng tài, bao gồm: 12 trọng tài nữ, 14 trợ lý trọng tài nữ, 4 trợ lý trọng tài các giải ngoài chuyên nghiệp, 19 trọng tài các giải trẻ và 17 trợ lý trọng tài các giải trẻ. Theo kế hoạch, ngày 3/1, các học viên sẽ bước vào phần kiểm tra thể lực, trước khi tiếp tục các nội dung chuyên môn. Khóa tập huấn sẽ kéo dài đến hết ngày 5/1/2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng ban Trọng tài - ông Đặng Thanh Hạ nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm và tinh thần dấn thân của người làm công tác trọng tài. Ông cho rằng, đối với mỗi học viên, con đường nghề nghiệp thực sự bắt đầu từ thời điểm này và để thành công, ngoài sự hy sinh là chưa đủ, các trọng tài cần không ngừng nỗ lực, rèn luyện cả về chuyên môn, thể lực và bản lĩnh nghề nghiệp.

Trưởng Ban Trọng tài Đặng Thanh Hạ.

Trưởng ban Trọng tài cũng bày tỏ kỳ vọng các học viên sẽ học tập với tinh thần tích cực, nghiêm túc, coi khóa tập huấn là hành trang quan trọng để bước vào con đường làm nghề một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú ghi nhận và đánh giá cao vai trò của công tác trọng tài trong những thành công nổi bật của bóng đá Việt Nam thời gian qua, đặc biệt góp phần tạo ra sân chơi chất lượng cho các cầu thủ, đưa đến thành tích của các đội tuyển trẻ trong năm 2025 như U17 nam, U17 nữ, U20 giành quyền tham dự các vòng chung kết châu lục.

Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú khẳng định, những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng từ công tác điều hành thi đấu, trong đó trọng tài là một mắt xích then chốt.

Ông Nguyễn Văn Phú cho biết, ngay sau khóa tập huấn, các giải đấu nữ và trẻ quốc gia như giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia, giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia và các giải dành cho lứa tuổi U17, U16, U15, U13 nam quốc gia sẽ khởi tranh liên tục trong năm 2026, đòi hỏi đội ngũ trọng tài phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh và chuyên môn vững vàng.

Lãnh đạo VFF bày tỏ mong muốn các trọng tài, đặc biệt là trọng tài trẻ, tiếp tục trưởng thành, nắm bắt cơ hội, biến kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ khóa tập huấn thành hiệu quả thực tế trên sân cỏ, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

Khóa tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu quan trọng, giúp đội ngũ trọng tài sẵn sàng bước vào mùa giải mới với tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn được nâng cao và sự chuẩn bị toàn diện cho các nhiệm vụ trong năm 2026.