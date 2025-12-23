Indonesia thuê người biết MMA, không ngại đánh nhau làm trọng tài

(VTC News) -

Bóng đá Indonesia gần đây gây tranh cãi khi quyết định thuê trọng tài người Nhật Bản điều hành các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia. Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hiện tại cũng là người Nhật Bản - ông Yoshimi Ogawa. Điều này khiến dư luận xứ vạn đảo đặt ra dấu hỏi về tiêu chí lựa chọn trọng tài ngoại liệu có phải do ưu ái.

Trên CNN Indonesia, ông Ogawa lên tiếng lý giải quyết định bổ nhiệm đồng hương Yudai Yamamoto làm trọng tài chính thức của giải vô địch quốc gia Indonesia. Trong đó, một tiêu chí đặc biệt được nhắc đến.

"Ông Yudai Yamamoto có kinh nghiệm dày dặn, từng làm việc với tư cách trọng tài ở nhiều quốc gia. Ông ấy thậm chí còn có kỹ năng võ thuật, không ngại đấu với bất kỳ ai", ông Ogawa giải thích.

Yudai Yamamoto (thứ hai từ phải sang) là trọng tài chính thức của giải Super League mùa này. (Nguồn: CNN)

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cũng khẳng định quyết định ký hợp đồng với ông Yamamoto dựa trên đánh giá khách quan về năng lực. Trọng tài người Nhật từng được thăng cấp hạng cao tại J-League từ năm 2008, trở thành trọng tài FIFA năm 2011 và có nhiều năm làm việc chuyên nghiệp cho Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản trước khi đến Indonesia.

Giám đốc điều hành I.League Asep Saputra bày tỏ niềm tin rằng sự góp mặt của các trọng tài Nhật Bản sẽ giúp nâng cao chất lượng và vị thế của đội ngũ trọng tài Indonesia. “Không ai là hoàn hảo và trọng tài cũng có thể mắc sai sót, nhưng với kinh nghiệm của Yamamoto, tôi tin sự hiện diện của ông ấy sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác trọng tài tại giải Vô địch Indonesia”, ông Asep nhấn mạnh.

Bóng đá Indonesia cấp độ câu lạc bộ những năm gần đây có nhiều tai tiếng liên quan đến công tác trọng tài và an ninh. Nhiều vụ bạo động xảy ra tại các sân vận động, trong đó không ít trường hợp bắt nguồn từ sự bức xúc của các cổ động viên và cầu thủ với quyết định của trọng tài.