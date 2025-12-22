6 ý tưởng tận dụng 'góc chết' trong nhà

(VTC News) -

Trong thiết kế nội thất, "góc chết" là những vị trí bị bỏ trống do không phù hợp đặt đồ lớn, hay quá nhỏ hẹp để sử dụng. Tuy nhiên, nếu biết cách tận dụng khéo léo, những góc tưởng chừng vô dụng này có thể trở thành điểm nhấn thú vị, vừa tăng tính tiện nghi, vừa mang tính thẩm mỹ cho căn nhà.

Góc đọc sách

Dễ dàng biến góc chết trong nhà thành khu vực đọc sách. (Ảnh: HomeAZ)

Một trong những cách phổ biến nhất để tận dụng "góc chết" là biến thành góc đọc sách. Chỉ cần một chiếc ghế dựa êm ái, một giá sách treo tường, và ánh sáng mềm dịu, góc nhỏ sẽ trở thành không gian thư giãn lý tưởng sau một ngày làm việc dài.

Khu vực lưu trữ thông minh

Góc chết dưới cầu thang hay phía sau cửa là nơi lý tưởng để đặt các tủ âm tường, kệ mở, hoặc ngăn kéo kéo đẩy. Với thiết kế hợp lý, gia chủ có thể sử dụng để cất đồ đạc ít dùng, đồ chơi trẻ em, giày dép, túi xách...

Gầm cầu thang là nơi lý tưởng đặt kệ lưu trữ. (Ảnh: Noithatmanhhe)

Giải pháp lưu trữ này giúp giảm bừa bộn, giữ nhà sạch sẽ và ngăn nắp. Gia chủ có thể lựa chọn tủ đóng tạo sự gọn gàng hoặc kệ mở để dễ dàng trưng bày vật dụng.

Bàn làm việc nhỏ gọn

(Ảnh: TOZ Furniture)

Một góc chết nhỏ chỉ 1,2 m² cũng có thể được “biến hình” thành bàn làm việc tối giản với bàn gấp gọn treo tường, giá sách kết hợp bàn...

Không gian nhỏ đủ để tập trung làm việc hoặc học tập mà không ảnh hưởng tới diện tích chung của phòng khách hay phòng ngủ.

Góc cây xanh

(Ảnh: Sân vườn Á Đông)

Nếu bạn yêu thiên nhiên, hãy biến góc chết thành góc cây xanh. Đặt một vài chậu cây vừa, cây treo, hoặc kệ trồng cây mini sẽ giúp tạo điểm nhấn màu sắc và thanh lọc không khí.

Nên cân nhắc đặt cây ở góc gần cửa sổ để đảm bảo ánh sáng tự nhiên.

Góc thư giãn gần cửa sổ

(Ảnh: Dghome)

Một góc chết cạnh cửa sổ có thể trở thành khu vực thư giãn nhìn ngắm cảnh, chỉ với ghế băng dài hoặc nệm đặt sát cửa sổ, gối ôm và chăn nhẹ.

Nhiều người sử dụng góc thư giãn này để sáng uống cà phê, chiều đọc sách, hoặc tối ngắm trời sao.

Khu vui chơi trẻ em

(Ảnh: Radanhadat)

Góc chết trong nhà có thể biến thành khu vui chơi cho trẻ em. Hãy tận dụng không gian dưới gầm cầu thang, góc phòng trống để thiết kế khu đọc sách, góc sáng tạo với đồ chơi, hoặc khu vận động nhỏ, trang trí màu sắc để tạo không gian hấp dẫn, an toàn, vừa tối ưu công năng, vừa tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Khu vực này không cần lớn, nhưng sẽ giúp trẻ có không gian riêng để sáng tạo, mà bạn vẫn dễ dàng quản lý từ xa.